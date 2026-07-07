У Анны Седоковой нашли долги за «коммуналку»

07 июля 2026, 12:07

РИА Новости: приставы взыскивают с Анны Седоковой 10 тысяч рублей долга за ЖКУ

Анна Седокова (Фото: Инстаграм*/annasedokova)

Судебные приставы начали принудительное взыскание с певицы Анны Седоковой задолженности за коммунальные платежи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.