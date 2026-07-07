У Анны Седоковой нашли долги за «коммуналку»
Судебные приставы начали принудительное взыскание с певицы Анны Седоковой задолженности за коммунальные платежи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
Сумма взыскиваемой задолженности составила 10 200 рублей, включая пени, но без учета долгов по платежам за газ, тепло и электроэнергию.
Исполнительное производство против артистки впервые открыли в ноябре 2024-го, но в июле его прекратили из-за «невозможности взыскания по судебному документу». В мае этого года исполнительное производство возобновили с той же суммой.
Ранее сообщалось, что блогерша Оксана Самойлова полностью погасила задолженность перед ФНС, которая достигала более четырех миллионов рублей.
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