Дезориентированный россиянин просил помощи у прохожих несколько дней и погиб

07 июля 2026, 13:22

В Приморье дезориентированный мужчина погиб, не получив помощи от прохожих

Фото: istockphoto/Dzurag

В Приморском крае трагически завершились поиски 43-летнего мужчины, который страдал нарушением ориентации в пространстве. Несколько дней его разыскивали родственники, волонтеры и полиция, однако помочь ему вовремя не удалось — горожане отказывали пропавшему в помощи, хотя он сам обращался к ним на улице. Тело мужчины обнаружили в лесном массиве без признаков насильственной смерти.