Дезориентированный россиянин просил помощи у прохожих несколько дней и погиб
В Приморском крае трагически завершились поиски 43-летнего мужчины, который страдал нарушением ориентации в пространстве. Несколько дней его разыскивали родственники, волонтеры и полиция, однако помочь ему вовремя не удалось — горожане отказывали пропавшему в помощи, хотя он сам обращался к ним на улице. Тело мужчины обнаружили в лесном массиве без признаков насильственной смерти.
Как сообщает УМВД по Приморскому краю, заявление от близких пропавшего поступило в полицию Уссурийска 22 июня. Накануне ночью мужчина ушел из дома в одном нижнем белье, был дезориентированным и нуждался в медицинской помощи. К розыску немедленно подключились сотрудники полиции, добровольцы поисково-спасательного отряда «ПримПоиск» и неравнодушные местные жители.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилась шокирующая деталь: пропавший неоднократно подходил к прохожим с просьбами о содействии, однако всякий раз получал отказ. Более того, некоторые горожане снимали его на камеры мобильных телефонов, но никто из них не посчитал нужным сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.
Благодаря записям с городских камер видеонаблюдения полицейским удалось существенно сузить зону поисков. На протяжении нескольких дней участники операции тщательно обследовали гаражи, заброшенные строения, свалки, железнодорожные пути и территории под мостами, также использовался квадрокоптер. В итоге тело пропавшего нашли в лесу — следов насильственной смерти на нем не обнаружили.
В связи с этой трагедией УМВД России по городу Уссурийску обращается ко всем жителям с настоятельной просьбой не оставаться равнодушными к людям, которые выглядят растерянными, неуверенно передвигаются или одеты не по сезону. Как правило, такие граждане находятся в дезориентированном состоянии и остро нуждаются в помощи. Своевременный звонок в экстренные службы может не только ускорить поиски, но и спасти человеческую жизнь.
Читайте также: