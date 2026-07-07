«Хочу сделать грудь меньше»: Решетова изменила отношение к пластическим операциям

07 июля 2026, 13:02

Анастасия Решетова задумалась об удалении грудных имплантов

Анастасия Решетова (Фото: Instagram* / @a.reshetova)

Анастасия Решетова откровенно рассказала в интервью Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка», что со временем пересмотрела своё отношение к пластическим операциям. Модель призналась, что сегодня всё больше ценит естественную внешность и уже отказалась от части косметологических изменений.





По словам Решетовой, увеличивать губы она начала ещё в 18 лет, а в 19 решилась на операцию по увеличению груди. Однако спустя годы она поняла, что жалеет о некоторых изменениях во внешности. Ранее модель уже избавилась от филлеров в губах.



Анастасия также рассказала, что планирует стать мамой во второй раз, а после рождения ребёнка хочет уменьшить грудь и отказаться от имплантов.





«В последнее время я чувствую себя очень привлекательной и сексуальной без всего этого. Честно говоря, хочу и грудь сделать меньше. Я сейчас рожу второго ребёнка и сделаю меньше грудь. Будет она натуральная. Думаю, в следующем году это произойдёт», — поделилась Решетова.