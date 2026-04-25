Учитель выкалывал детям глаза и насиловал, а брат хитростью пытался спасти его из СИЗО: убийцы на свободе. Где они живут сейчас?
В 1997 году Уфу потрясла серия жестоких нападений на детей. Эти преступления вызвали в городе страх и широкий общественный резонанс. В центре громкого дела оказались братья Михаил и Владимир Кожепаровы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Первое преступлениеКриминальная история началась 2 июня 1997 года. В одном из подъездов Уфы неизвестный напал на пятилетнего Вадима Каталевича. Мальчик только вышел из квартиры и собирался на прогулку. В этот момент к нему подошел мужчина. Он набросил на шею ребенка шнур и начал душить. Затем злоумышленник попытался надругаться над ним.
Сначала случившееся приняли за несчастный случайПоначалу произошедшее выглядело как страшная случайность. Ребенка нашли без сознания. Лицо мальчика было залито кровью, которая шла из поврежденных глаз. На место быстро приехала скорая помощь. Врачи стабилизировали состояние ребенка и привели его в сознание. Однако Вадим почти ничего не помнил. После тяжелой травмы и потери сознания такое случается часто.
Что обнаружили врачиДо осмотра в больнице никто не думал, что речь идет о тяжком преступлении. Но медики сразу увидели тревожные следы. На шее мальчика осталась борозда от удушения. Кроме того, врачи зафиксировали серьезные травмы. Каждый глаз преступник многократно повредил тонким предметом, предположительно иглой. Следствие сделало вывод: нападавший хотел лишить ребенка возможности опознать его, если тот выживет.
Первые свидетели и ориентировкаСотрудники милиции сразу начали искать очевидцев. Вскоре они нашли двух сестер. Девочки рассказали, что видели ребенка в подъезде рядом с незнакомым мужчиной. Позже появились и другие свидетели. Несколько человек заметили предполагаемого преступника издалека. Через три дня после нападения мальчик тоже смог что-то вспомнить. В памяти сохранился образ мужчины, который о чем-то его спросил. По словам ребенка, незнакомец выглядел «примерно как папа».
Кого искали оперативникиНа основе этих показаний сыщики составили первую ориентировку. Они искали мужчину 32–37 лет. У него были светло-рыжие волосы и усы. Рост — не выше 170 сантиметров. Телосложение — среднее. После этого к делу подключился уголовный розыск. Оперативники начали масштабную проверку людей, которых раньше судили за сексуальные преступления. В каждом районном отделении милиции создали мобильные группы. Они должны были сразу выезжать на сообщения о подозрительных людях.
Новое нападениеНесмотря на розыск, нападавший вскоре снова проявил себя. Уже 13 июня в Уфе он атаковал десятилетнюю Альбину Давлетбаеву. Мужчина поджидал девочку в подъезде. Он вошёл вместе с ней в лифт и остановил кабину между седьмым и восьмым этажами. Там злоумышленник набросился на ребёнка. Он начал душить её руками и попытался изнасиловать. В этот момент шум услышала соседка и вышла на лестничную площадку. После этого нападавший сразу вышел из лифта и убежал вниз по ступеням.
Важные находки следствияАльбину нашли без сознания. Из-под век у неё текла кровь, как и у первой жертвы. Врачи диагностировали у девочки сотрясение мозга. По их данным, травму она получила, когда во время борьбы ударялась головой о металлические стены лифта. Следователи получили и первые серьёзные зацепки. Под ногтями ребёнка эксперты нашли частички кожи нападавшего. На одежде девочки криминалисты обнаружили волокна смесовой ткани. Вероятно, они остались от одежды мужчины.
Свидетели помогли составить фотороботВо время опросов сыщики выяснили ещё одну важную деталь. За несколько часов до нападения подозреваемый сидел во дворе на скамейке и наблюдал за играющими детьми. Его запомнили сразу несколько человек. Их показания во многом совпали. Это помогло следствию точнее восстановить внешность мужчины. После этого милиция составила фоторобот. Оперативники разослали его во все районные отделы и расклеили по городу.
Личность подозреваемого15 июня расследование резко продвинулось вперёд. По фотороботу сыщики установили личность мужчины. Им оказался Михаил Александрович Кожепаров, 1959 года рождения. Он родился в Кустанайской области Казахской ССР. Мужчина был разведён, имел высшее педагогическое образование и официально нигде не работал. До 1995 года жил в общежитии в Уфе. Этот адрес находился всего в нескольких кварталах от места первого нападения.
Кто его узналПодозреваемого опознал бывший сосед. Он увидел фоторобот и вспомнил, что в день первого преступления заметил Михаила рядом с тем домом. После переезда из Уфы Кожепаров поселился в городе Аша Челябинской области. Там его и задержали вечером 15 июня 1997 года. Для жителей эта новость стала шоком. Многие знали насильника и не ожидали, что его заподозрят в жестоких преступлениях против детей.
Признание после экспертизыУже на следующий день Михаила доставили в Уфу. Генетическая экспертиза показала совпадение между материалами, которые следователи изъяли у потерпевших, и образцами Кожепарова. Сначала он отрицал вину. На допросах мужчина уверял, что не способен на такое. Он также говорил, что именно любовь к детям подтолкнула его выбрать профессию учителя.
Психиатры описали его как замкнутого и безэмоционального человека. По их словам, он не привлекал к себе внимания и легко терялся в толпе. При этом врачи не усомнились в его вменяемости. Когда улик стало слишком много, насильник признал вину.
Новое убийство и новая волна страхаПока Михаил Кожепаров находился под арестом, в Уфе произошло ещё одно жестокое преступление. 5 августа 1997 года в подъезде дома на той же улице, где раньше уже нападали на детей, нашли тело 14-летней девочки. Следствие установило: преступник задушил подростка, после чего изнасиловал её и нанёс множество ранений иглой в область глаз. Именно эта деталь сразу напомнила сыщикам о нападениях 2 и 13 июня.
Но важное отличие всё же было. Михаил, по данным дела, прокалывал глаза жертвам при открытых веках. В августовском эпизоде иглы вошли через закрытые веки. Кроме того, нападавший нанёс больше тридцати уколов в оба глаза.
Следствие заподозрило подражателяНовое убийство вызвало серьёзную тревогу в правоохранительных органах. Многие признаки совпадали с прежними эпизодами. Из-за этого в городе быстро поползли слухи: люди начали сомневаться, что Кожепаров действительно виновен, и решили, что настоящий преступник всё ещё на свободе. При этом сам Михаил от своих признательных показаний не отказался.
Тогда у следствия появилась другая версия. Сыщики предположили, что убийство 5 августа мог совершить подражатель. Такой человек специально копирует чужой почерк, чтобы запутать расследование. Выбор места тоже выглядел слишком точным. Преступление произошло на улице Авроры, где уже случалось одно из нападений. У оперативников возникло ощущение, что убийца словно бросает вызов следствию.