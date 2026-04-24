В Кузбассе двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа

24 апреля 2026, 13:11

В Междуреченске Кемеровской области двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа многоквартирного дома. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы. Сейчас малышка находится в больнице.





По данным «Сiбдепо», после падения девочку в тяжёлом состоянии доставили в многопрофильную больницу. А после её отправили в Кемеровскую областную детскую клиническую больницу.





«Девочка была успешно транспортирована под контролем бригады санитарной авиации. В данный момент ребёнок получает всё необходимое лечение», — рассказали в пресс-службе медицины катастроф.