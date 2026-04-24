Мужчина с ножом напал на семейную пару и пытался вломиться к ним в дом

Полиция Новоусманского района Воронежской области задержала местного жителя, который с ножом напал на семейную пару, а затем пытался вломиться в их дом. Об этом проинформировали в УМВД области.



На улице Молодёжной произошёл инцидент: вооружённый ножом мужчина подбежал к 19-летнему парню и его супруге, требуя деньги. Молодой человек смог оттолкнуть нападавшего и забежать вместе с женой в дом.

Через двадцать минут злоумышленник вернулся и начал настойчиво стучать в дверь, продолжая требовать средства. Сотрудники уголовного розыска установили личность преступника. Оказалось, что это 37-летний ранее несудимый местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело о разбое. Уточняется, что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатерина Коршунова

