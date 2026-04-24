На юго-востоке Москвы рабочие нашли в воде тело мужчины в водолазном костюме
На юго-востоке Москвы рабочие «Мосводостока» обнаружили в воде тело погибшего мужчины в водолазном костюме. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Трагедия произошла в районе Печатники на Батюнинском проезде. Неподалёку находятся Москва-река, парк, одноимённый пруд и очистные сооружения.
Рабочие наткнулись на тело во время плановой проверки городской ливневой инфраструктуры. Погибший находился в полном водолазном снаряжении. На место происшествия немедленно выехали экстренные службы.
Сотрудники полиции и спасатели оцепили территорию и проводят осмотр. В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит установить личность погибшего и причины его гибели.
