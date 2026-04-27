Учительница заказала убийство отца своего ребенка: почему ее оправдали, за что хотят посадить снова и в чем повинен папа-алкоголик? Подробности
Недавний выпуск ток-шоу «Пусть говорят» посвящён делу учительницы Натальи Исаевой, которая была оправдана присяжными по обвинению в заказе убийства бывшего возлюбленного и отца её ребёнка. Однако прокуратура требует пересмотра дела. Подробности громкой истории — в материале «Радио 1».
История выпуска
Наталья Исаева отрицает свою вину и заявляет, что поведение её бывшего партнёра Олега Дорошенко за последние годы становилось всё более агрессивным. Она опасалась за свою жизнь и безопасность дочери. Поэтому женщина обратилась к человеку по имени Кирилл, который должен был «поговорить» с Олегом. Однако следствие обнаружило денежную операцию — перевод в размере 300 тысяч рублей, который женщина отправила этому «помощнику».
Наталья работает репетитором иностранных языков и воспитывает 12-летнюю дочь Настю одна. Её бывший возлюбленный, которого она якобы хотела убить, является отцом ребёнка. Их знакомство состоялось в 2010 году. Исаева утверждает, что беременность не обрадовала Дорошенко. Вскоре они начали жить вместе, но спустя некоторое время Наталья сбежала из-за его агрессии. Это не понравилось Олегу, и он начал преследовать её и дочь. Один из таких случаев попал на видео. Однажды Олег напал на отца женщины.
Наталья попыталась обратиться в полицию, но в возбуждении уголовного дела ей отказали. Затем она попросила помощи у нового знакомого, Кирилла, который, по её словам, должен был запугать Олега. Мужчина, в свою очередь, утверждает, что его наняли для убийства Дорошенко. Наталья перевела Кириллу 300 тысяч рублей, а он рассказал Олегу о планах его экс-возлюбленной. Мужчины решили посадить Наталью в тюрьму. Полгода она провела в СИЗО, затем суд вынес ей оправдательный приговор, но прокуратура требует пересмотра дела.
Позиция Натальи Исаевой
Наталья Исаева сообщила, что первое судебное заседание назначено на 6 мая. За последние пять лет, по её словам, поведение Олега Дорошенко заметно ухудшилось. Их романтические отношения длились два года, затем у них родилась дочь. После переезда к Олегу, Исаева поняла, насколько он сложный человек. Мужчина полностью контролировал жизнь пострадавшей и постоянно ее ревновал. Наталья также утверждает, что Дорошенко склонен к злоупотреблению алкоголем.
По словам жертвы, в период её нахождения в СИЗО Олег неоднократно пытался через суд добиться, чтобы их общая дочь жила с ним.
Наталья сообщила, что Кирилл, которого она считала помощником, через полгода на очередном допросе начал путаться в показаниях. Это натолкнуло следствие на мысль о его возможной причастности к мошенничеству. Исаева считает, что могла столкнуться с мошенником, который, зная о её трудной ситуации, пытался её обмануть, что привело к несправедливому тюремному заключению.
Мнение матери Натальи Исаевой
Мать потерпевшей, Людмила Исаева, утверждает, что с рождения дочери Натальи у них начались проблемы в отношениях с Олегом из-за его агрессии и насилия. Наталья неоднократно пыталась сбежать от него вместе с ребенком.
Людмила полагает, что Кирилл, которому Наталья перевела 300 тысяч рублей, чтобы он припугнул Олега, был знаком с ним ранее. По мнению Исаевой, это очередная мошенническая схема, организованная Дорошенко. Людмила также сообщила, что Олег часто поджидает дочь у школы и устраивает эмоциональные конфликты на глазах у публики. Исаева добавила, что ее супруг до сих пор восстанавливает здоровье после нападения Дорошенко.
Вердикт экспертов студии
Эксперты студии сходятся во мнении, что поведение Олега неадекватно. Многие считают его маргиналом и настаивают на том, что ему нельзя доверить заботу о ребенке.
По их словам, Олег осознанно провоцирует конфликты с Натальей и её семьей, так как знает, что они не способны защититься. Также специалисты утверждают, что Дорошенко необходимо привлечь к ответственности за нападение на пожилого человека.
Наталья Исаева в студии программы «Пусть говорят» прошла проверку на полиграфе. Она показала, что женщина не совершала того преступления, в котором ее обвиняют.