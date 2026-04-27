В Шри-Ланке задержали 22 монахов за перевозку более 110 кг наркотиков
Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали в международном аэропорту Бандаранаике к северу от Коломбо 22 буддийских монахов за перевозку более 110 кг наркотиков. Об этом пишет газета Daily Mirror.
Вечером в субботу, 25 апреля, сотрудники полицейского бюро по борьбе с наркотрафиком обнаружили и изъяли около 112 кг каннабиса и гашиша, которые были спрятаны в багаже монахов, прибывших из Таиланда. Общая стоимость изъятого груза превышает 1,1 млрд ланкийских рупий, что эквивалентно примерно $3,45 млн. На следующий день задержанных монахов доставили в суд округа Негомбо в Западной провинции страны.
Расследование выявило, что операцию координировали три монаха из храма в районе Джамбуралия на западе страны. Они привлекли к участию в схеме 19 человек, завербованных через социальные сети. По предварительным данным, молодых монахов, большинству из которых менее 30 лет, обманули, пообещав бесплатный авиаперелет, проживание и питание. Им сообщили, что они будут перевозить «учебные материалы и сладости» для школьников.
Согласно информации источника, полицейское бюро по борьбе с наркотиками также арестовало предполагаемого организатора в округе Гампаха. В ходе расследования выяснилось, что в прошлом месяце группа провела аналогичную операцию с участием 12 монахов и планировала совершить еще одну поездку в ближайшее время.
Читайте также: