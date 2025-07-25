Удочеренная 6-летняя девочка из Украины попыталась отравить семью ядом и угрожала ножом — она оказалась взрослой женщиной

25 июля 2025, 16:58

Фото: iStock/fizkes

Супруги Майкл и Кристин Барнетт выглядели как идеальная семья: у них был крепкий брак, просторный дом и трое сыновей. Их старший сын Джейкоб, несмотря на аутизм, проявил выдающиеся способности в физике благодаря нестандартному подходу Кристин к его обучению. Она создала центр поддержки для семей с особыми детьми и написала успешную книгу. Вдохновленные своим успехом, в 2009 году Барнетты решили усыновить шестилетнюю девочку из Украины с редким заболеванием. Они надеялись, что смогут помочь ей, как помогли своему сыну, но что-то пошло не так. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Наталья ведет себя странно Настоящий ужас Взрослая женщина Обвинила родителей Неожиданный поворот

Наталья ведет себя странно

«Представьте наше замешательство, когда ребенок, которому по документам шесть лет, рассуждает о сложных вещах и использует выражения, которые я не слышала даже от своих подростков», — вспоминала позже Кристин, нервно перебирая фотографии семейного альбома, где улыбающаяся Наталья выглядела абсолютно нормальной девочкой.

Настоящий ужас

Фото: iStock/Hendri



Взрослая женщина

Обвинила родителей

Фото: iStock/BCFC



Неожиданный поворот