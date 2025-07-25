Удочеренная 6-летняя девочка из Украины попыталась отравить семью ядом и угрожала ножом — она оказалась взрослой женщиной

Супруги Майкл и Кристин Барнетт выглядели как идеальная семья: у них был крепкий брак, просторный дом и трое сыновей. Их старший сын Джейкоб, несмотря на аутизм, проявил выдающиеся способности в физике благодаря нестандартному подходу Кристин к его обучению. Она создала центр поддержки для семей с особыми детьми и написала успешную книгу. Вдохновленные своим успехом, в 2009 году Барнетты решили усыновить шестилетнюю девочку из Украины с редким заболеванием. Они надеялись, что смогут помочь ей, как помогли своему сыну, но что-то пошло не так. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Наталья ведет себя странно
Сразу после усыновления супруги заметили, что Наталья ведет себя странно: она не играла с игрушками, говорила слишком взросло и знала вещи, которые не соответствовали ее возрасту. Они пытались объяснить это трудным прошлым девочки, особенностями жизни в украинском интернате и последствиями ее болезни.
«Представьте наше замешательство, когда ребенок, которому по документам шесть лет, рассуждает о сложных вещах и использует выражения, которые я не слышала даже от своих подростков», — вспоминала позже Кристин, нервно перебирая фотографии семейного альбома, где улыбающаяся Наталья выглядела абсолютно нормальной девочкой.
Настоящий ужас
А дальше — настоящий кошмар. По словам Барнеттов, Наталья начала угрожать родителям и братьям. Она однажды намазала зубную щетку Кристин ядовитым веществом и даже размахивала ножами, устраивая сцены. В доме царила напряженная обстановка. Майкл и Кристин начали запирать двери своих спален на ночь и прятать опасные вещи от Натальи. Их жизнь превратилась в настоящий ужас, никто не мог понять, как такая хорошая семья оказалась в такой ситуации.
Взрослая женщина
Супруги, отчаявшись, обратились к врачам. Результаты анализов шокировали всех — развитие костей и зубной износ указывали на взрослого человека! В результате суд изменил дату рождения Натальи на 1989 год, и теперь это была не шестилетняя девочка, а женщина за двадцать. Кристин и Майкл, испытывая страх и чувство долга, приняли трудное решение: сняли Наталье квартиру, оплатили курсы косметолога и обеспечили её на год, а сами переехали в Канаду. Измученные психологически, они надеялись начать новую жизнь, оставив позади кошмар. Даже после переезда они продолжали оплачивать Наталье медицинское обслуживание и несколько раз помогали с жильем из-за конфликтов с соседями.
Обвинила родителей
История казалась законченной, но в 2019 году всё изменилось — Наталья обвинила своих приемных родителей, Кристин и Майкла, в том, что они бросили её, когда она была несовершеннолетней. Против супругов, которые к тому времени уже развелись, были выдвинуты обвинения. Общественность разделилась на два лагеря: одни считали их жертвами невероятного обмана, другие — бессердечными манипуляторами, которые избавились от неудобного ребенка. Наталья утверждала, что все рассказы о её странном поведении — это выдумки, основанные на сюжете фильма. Её слезы перед камерами выглядели искренними, а её история казалась очень трогательной.
Неожиданный поворот
Неожиданный поворот произошел, когда в дело вмешалась Анна Волкова из Украины, которая заявила, что является биологической матерью Натальи. Она утверждала, что девочка действительно родилась в 2003 году, а не в 1989-м, и всегда страдала от генетического заболевания, которое влияло на её развитие. Это добавило новую сложность к уже запутанной ситуации. В августе 2023 года лабораторные тесты подтвердили, что Наталья действительно родилась в 2003 году. Тем временем она нашла новую семью — супругов Антуана и Синтию Мэнс, которые поверили в её историю и удочерили её. В их доме Наталья наконец-то почувствовала спокойствие и стабильность.