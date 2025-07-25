Три человека погибли при обрушении дома на улице Блинова в Саратове
В Саратове произошел мощный взрыв газа в многоэтажном жилом доме, в результате которого погибли три человека. Одна из жертв — женщина — скончалась в больнице, сообщает Mash.
Пострадал соседний дом, повреждены десятки автомобилей. На месте работают многочисленные бригады скорой помощи и спасатели. Под завалами многоэтажки могут находиться люди, есть риск полного обрушения здания. В результате взрыва рухнули минимум четыре этажа, повреждены более 30 квартир.
По данным СМИ, взрыв был слышен в подъезде 10-этажного дома. Спасательные работы продолжаются, выясняются все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Саратове из-за взрыва бытового газа обрушилась часть дома.
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