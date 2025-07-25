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Россиянка исчезла, оставив на съёмной квартире мёртвую кошку и горы мусора

В Краснодаре арендодатели обнаружили разлагающееся тело животного и горы мусора
Фото: Istock/LumineImages

В Краснодаре девушка оставила на съёмной квартире мёртвую кошку и исчезла. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.



По предоставленным данным, девушка проживала в квартире с 2021 года и никаких претензий от владельцев, предоставивших ей жильё, не имела. Однако в июле этого года арендатор перестала отвечать на звонки. Хозяева, обеспокоенные отсутствием связи, прибыли в квартиру и ужаснулись.

Внутри помещения их ждали горы мусора, жуткая вонь и забитый унитаз. А в ванной находилось разлагающееся тело кошки. Общий ущерб собственники квартиры оценили в 250 тысяч рублей.

Попытки связаться с девушкой не увенчались успехом. Им пришёл ответ с незнакомого номера. Владельцы были вынуждены обратиться в полицию, чтобы разыскать арендатора и взыскать с неё задолженность и компенсацию ущерба.

Ольга Щелокова

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