Россиянка исчезла, оставив на съёмной квартире мёртвую кошку и горы мусора

25 июля 2025, 12:02

В Краснодаре арендодатели обнаружили разлагающееся тело животного и горы мусора

Фото: Istock/LumineImages

В Краснодаре девушка оставила на съёмной квартире мёртвую кошку и исчезла. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.