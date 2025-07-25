Появилось видео первых минут обрушения саратовской многоэтажки

25 июля 2025, 13:02

Фото: iStock/Roman Novitskii

Появилось видео, запечатлевшее момент обрушения многоэтажки в Саратове. Во время мощного взрыва газа в доме погибли три человека, в том числе ребенок. Спасатели уже извлекли из-под завалов 10 пострадавших, их состояние уточняется.