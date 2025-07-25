Появилось видео первых минут обрушения саратовской многоэтажки
Появилось видео, запечатлевшее момент обрушения многоэтажки в Саратове. Во время мощного взрыва газа в доме погибли три человека, в том числе ребенок. Спасатели уже извлекли из-под завалов 10 пострадавших, их состояние уточняется.
Кадры взрыва публикуют «Известия». Ранее мы писали, что жителей дома эвакуировали из-за угрозы повторного обрушения. Обломки здания разлетелись до соседних домов, а от взрывной волны пострадали окна в прилегающих зданиях. Отмечается, что многоэтажка в Саратове обрушилась после серии смен УК и отсутствия проверки газа.
Работы по ликвидации последствий продолжаются.
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