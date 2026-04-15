Во Владимире произошла трагедия, которая потрясла семью молодой женщины и вызвала много вопросов у жителей города. 28 марта 29-летняя Екатерина (все имена изменены редакцией) поехала в Центральный родильный дом на 39-й неделе беременности. Домой она уже не вернулась. Сейчас гражданский муж погибшей Николай и ее родители пытаются добиться ответов. Близкие считают, что врачи могли допустить ошибку. Следователи уже начали разбираться в случившемся. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Вечером собиралась в роддом и чувствовала себя хорошо
По словам Николая, в тот день Катя не жаловалась на здоровье. Она занималась домашними делами, готовила ужин и спокойно собиралась на роды. Когда начались схватки, женщина приняла душ, высушила волосы и сложила вещи. Пара приехала в роддом без спешки. Врачи сразу пригласили будущую маму на осмотр. Через 15 минут она вышла к супругу уже в халате, улыбнулась и сказала, что скоро начнет рожать. Мужчина передал вещи медсестре и пошел к машине. Перед этим Екатерина успела написать ему сообщение: «Сообщи, когда доедешь». Некоторое время они переписывались, а потом связь внезапно оборвалась.
Ночью звонка не дождался, утром его срочно вызвали в больницу
Николай ждал новостей почти до четырех утра. Он надеялся, что врачи вот-вот сообщат о рождении сына. В итоге мужчина уснул, так и не дождавшись звонка. Утром, около 10:30, ему позвонил главврач и попросил срочно приехать. Уже в кабинете доктор произнес фразу, после которой стало ясно: случилось самое страшное.
По словам Николая, врач начал говорить о тромбе и амниотической эмболии. Так медики называют редкое осложнение, при котором околоплодные воды попадают в кровь. Мужчина признается, что в тот момент почти не слышал объяснений.
Минздрав назвал предварительную причину смерти
В региональном Минздраве семье сообщили, что во время родов у женщины внезапно остановилось сердце. Врачи почти час пытались ее спасти, но вернуть пациентку к жизни не смогли. Ребенок выжил. На свет появился мальчик весом 4200 граммов. Сейчас он находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое и продолжают бороться за его жизнь.
Муж заметил на лбу погибшей гематому
После смерти Кати Николай попросил показать ему тело. Во время осмотра он заметил на лице погибшей след, который, по его словам, выглядел как гематома. Синяк находился между бровями, в области лба. Мужчина считает, что женщине могло стать плохо прямо в палате или в родзале. Он не исключает, что она могла упасть. Россиянин также обращает внимание на крупный вес ребенка. По словам мужчины, сын едва не задохнулся. Врачи долго держали его на ИВЛ, и только недавно сняли с аппарата.
Семья не верит, что трагедия произошла без чужой вины
Близкие уверены, что в этой истории слишком много странностей. Их насторожило и молчание медиков ночью, и состояние малыша, и след на лице Кати. Родные погибшей не хотят делать поспешных выводов, но требуют полной проверки. Семья надеется, что экспертизы помогут установить точную причину смерти и ответят на главный вопрос: можно ли было спасти молодую мать.
Следователи уже возбудили уголовное дело
Сотрудники СУ СК России по Владимирской области начали расследование. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Старший помощник руководителя регионального управления Евгения Горина уточнила, что трагедия произошла 28 марта. По ее словам, официально силовики узнали о случившемся после обращения семьи. Теперь следствию предстоит изучить медицинские документы, опросить врачей и провести экспертизы. Именно они должны показать, что произошло в стенах роддома той ночью.