«Выследил из такси»: Россиянин изнасиловал 17-летнюю девушку и утопил её в канаве
Во Владимире суд вынес приговор мужчине за изнасилование и убийство девушки. Об этом сообщает прокуратура региона.
Установлено, что вечером 10 июля 2025 года 41-летний житель Киржача в состоянии алкогольного опьянения увидел 17-летнюю девушку, которая вышла из такси. Мужчина пошёл за ней, после чего напал на пострадавшую и схватил её за шею.
Затем злоумышленник отвёл потерпевшую в безлюдное место и изнасиловал. Чтобы скрыть преступление, он попытался лишить её возможности дышать: затянул на её шее кофту, а после утопил девушку в канаве с водой.
Убедившись, что она не подаёт признаков жизни, преступник забросал её ветками и скрылся. Суд признал гражданина виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 131 («Изнасилование») и 105 («Убийство») УК РФ и приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.
