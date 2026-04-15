Иностранкам обещали работу в ресторанах РФ, а отправляли в бордели без паспортов

15 апреля 2026, 12:29

В Узбекистане задержали организаторов ОПГ, отправлявшей девушек в бордели России

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

В Узбекистане сотрудники правоохранительных органов задержали преступную группу, которая отправляла девушек в Россию. Об этом сообщает Vaib.uz.





Установлено, что два человека предлагали девушкам легальную работу в гостиницах и ресторанах РФ с постоянным доходом и другими бонусами. Все вакансии выглядели правдоподобно. После прилёта в пункт назначения злоумышленники забирали у пострадавших паспорта и принуждали их работать в борделях.

«Под предлогом «отработки расходов» их принуждали заниматься проституцией», — говорится в публикации.