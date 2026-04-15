Россиянин сломал возлюбленной рёбра и челюсть стулом за то, что та его разбудила
В Калининградской области мужчина ударил возлюбленную табуретом за то, что она его разбудила. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
45-летняя женщина вернулась домой и не смогла самостоятельно попасть в квартиру. Ей пришлось разбудить 44-летнего сожителя. Мужчина отреагировал агрессивно: сначала он ударил её кулаками, затем взял деревянный табурет и нанёс избраннице несколько ударов.
После избиения мужчина лёг спать дальше. Пострадавшая самостоятельно добралась до больницы. Врачи диагностировали у неё сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы рёбер и челюсти. Против нападавшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
Ранее в Пермском крае компания подростков пробила голову сверстнику дубинкой из-за «лишних слов».
Читайте также: