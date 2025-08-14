«Угрожал убить, расчленить и скормить ротвейлеру»: Известная участница «Дом‑2» стала жертвой изнасилования со стороны массажиста
Бывшая участница «Дома-2» Дарья Лымарь рассказала о том, как она пережила изнасилование на первом свидании с массажистом в июне этого года. Мужчина угрожал ей, что порежет и скормит своей собаке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Дарья Лымарь рассказала о знакомстве с массажистомВ интервью порталу «Страсть» Дарья рассказала, что познакомилась с ним через общую подругу Юлию, работающую в СПА-комплексе. По словам Лымарь, Юлия описала Антона как адекватного и привлекательного мужчину, который произвел хорошее впечатление.
«Меня с ним познакомила подруга Юлия. Она решила свести нас, так как я ему понравилась. Представила она мне его как классного парня. Я решила встретиться, потому что доверяла подруге», — отметила Дарья.
Таскал за волосы, пинал и всячески принуждал к сексуальным действиямНичто не предвещало беды, когда Антон приехал за Дарьей. В его машине также находился его ротвейлер. Во время прогулки по городу он вел себя вежливо, не проявляя грубости или домогательств. Однако всё изменилось, когда Дарья оказалась в его квартире.
«Антон начал вести себя неадекватно, и мне показалось, что он употребил наркотики, пока я была в комнате. Я сказала, что ухожу домой и направилась к двери. Но он догнал меня и достал нож из тумбочки. Я попыталась открыть дверь, но она была заперта», — рассказала Дарья.
Когда девушка попыталась воспользоваться телефоном, Антон приставил нож к её шее и потребовал отдать смартфон. Затем он приказал ей снять всю одежду и предупредил, что живой она выйдет из квартиры только если выполнит все его требования.
«С ножом в руках он угрожал убить меня, расчленить и скормить своей собаке. Он требовал, чтобы я разделась и легла в постель. Я плакала, он запретил мне кричать и просила его не насиловать. Он таскал меня за волосы, пинал и всячески принуждал к сексуальным действиям», — поделилась своими переживаниями девушка.
Побег из квартирыДарья попросила насильника отпустить её в душ, чтобы привести себя в порядок, Антон согласился, предоставив ей всего 10 минут. В это время в ванной у девушки возник план — сбежать через окно. Квартира находилась на втором этаже, и она решилась на рискованный шаг. Однако при падении Дарья задела водосточную трубу, что привело к серьезным травмам. Люди, ставшие свидетелями её падения, немедленно подбежали и вызвали скорую помощь.
«Я сломала позвоночник, ноги и грудную клетку. У меня также была черепно-мозговая травма. Я ужасно боялась, что он выбежит за мной. Он хотел меня убить — держал нож и гнался за мной. В тот момент я лишь молила Бога о том, чтобы он не прыгнул следом», — вспомнила Дарья.
Уголовное делоВ настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Адвокат Дарьи подал жалобу и заявление прокурору Москвы с требованием дополнительно возбудить дела по статьям об изнасиловании, разбое и незаконном лишении свободы.
*Деятельность Meta (Instagram*) запрещена в России как экстремистская