«‎Угрожал убить, расчленить и скормить ротвейлеру»: Известная участница «Дом‑2» стала жертвой изнасилования со стороны массажиста

14 августа 2025, 14:25

Дарья Лымарь (Фото: Инстаграм* @darialymarr)

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Лымарь рассказала о том, как она пережила изнасилование на первом свидании с массажистом в июне этого года. Мужчина угрожал ей, что порежет и скормит своей собаке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Дарья Лымарь рассказала о знакомстве с массажистом Таскал за волосы, пинал и всячески принуждал к сексуальным действиям Побег из квартиры Уголовное дело

Дарья Лымарь рассказала о знакомстве с массажистом

«Меня с ним познакомила подруга Юлия. Она решила свести нас, так как я ему понравилась. Представила она мне его как классного парня. Я решила встретиться, потому что доверяла подруге», — отметила Дарья.

Дарья Лымарь (Фото: Инстаграм* @darialymarr)



Таскал за волосы, пинал и всячески принуждал к сексуальным действиям

«Антон начал вести себя неадекватно, и мне показалось, что он употребил наркотики, пока я была в комнате. Я сказала, что ухожу домой и направилась к двери. Но он догнал меня и достал нож из тумбочки. Я попыталась открыть дверь, но она была заперта», — рассказала Дарья.

«С ножом в руках он угрожал убить меня, расчленить и скормить своей собаке. Он требовал, чтобы я разделась и легла в постель. Я плакала, он запретил мне кричать и просила его не насиловать. Он таскал меня за волосы, пинал и всячески принуждал к сексуальным действиям», — поделилась своими переживаниями девушка.

Побег из квартиры

«Я сломала позвоночник, ноги и грудную клетку. У меня также была черепно-мозговая травма. Я ужасно боялась, что он выбежит за мной. Он хотел меня убить — держал нож и гнался за мной. В тот момент я лишь молила Бога о том, чтобы он не прыгнул следом», — вспомнила Дарья.

Дарья Лымарь (Фото: Инстаграм* @darialymarr)



Уголовное дело