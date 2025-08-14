Ростовые куклы вымогали деньги за фотографии у посетителей зоопарка Новосибирска
Возле зоопарка в Новосибирске мошенники, переодетые в ростовые куклы, вымогали деньги у посетителей за сделанные с ними фотографии. Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на местную жительницу.
По данным издания, инцидент произошёл 9 августа. Женщина рассказала, что «артисты» приглашали сфотографироваться, а после требовали деньги: 500 рублей за фото с ребёнком и 1000 рублей за фото со взрослым.
«Если скажешь, что денег нет, «артисты» начинают кому-то звонить, чтобы с вами разобрались. При нас мужчине пришлось отдать 6000 рублей», — рассказала очевидица.
Она отметила, что данные действия испортили настроение многим посетителям зоопарка.
При этом в администрации зоопарка ситуацию ещё не комментировали.