Ростовые куклы вымогали деньги за фотографии у посетителей зоопарка Новосибирска

14 августа 2025, 12:36

Фото: iStock/yykkaa

Возле зоопарка в Новосибирске мошенники, переодетые в ростовые куклы, вымогали деньги у посетителей за сделанные с ними фотографии. Об этом сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на местную жительницу.





По данным издания, инцидент произошёл 9 августа. Женщина рассказала, что «артисты» приглашали сфотографироваться, а после требовали деньги: 500 рублей за фото с ребёнком и 1000 рублей за фото со взрослым.





«Если скажешь, что денег нет, «артисты» начинают кому-то звонить, чтобы с вами разобрались. При нас мужчине пришлось отдать 6000 рублей», — рассказала очевидица.