В Татарстане мигрант несколько раз изнасиловал школьницу под угрозой расправы
В Республике Татарстан мигрант несколько раз изнасиловал 16-летнюю школьницу и угрожал ей расправой, если та об этом кому-то расскажет. Об этом сообщает telegram-канал «Жесть Казани».
Преступления происходили с мая по июнь прошлого года. Иностранец насиловал школьницу и снимал весь процесс на видео. После мужчина угрожал ей расправой за то, если она кому-то расскажет об этом.
После очередного изнасилования подросток убежала от мигранта и попросила помощи в ближайшем доме. В результате иностранца задержали правоохранители. Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения.
