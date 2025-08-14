Эскортница из Курска обманула дагестанца на 10 тысяч рублей
Эскортница из Курска обманула уроженца Дагестана на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».
Как стало известно, находясь в Курске, мужчина захотел найти женщину, которая могла предложить ему интимные услуги. Таким образом, он познакомился в интернете с Яной Б. Последняя пообещала его расслабить и попросила прислать ей 10 тысяч рублей в качестве аванса. Как только деньги поступили на ее счет, она заблокировала дагестанца.
Мужчина не смирился с обманом и обратился в полицию. По данному делу прошел суд, на котором злоумышленницу обязали вернуть пострадавшему 10 тысяч рублей. К тому же женщина обязана выплатить еще 15 тысяч в качестве моральной компенсации.
