Украинец жестоко убивал выходцев из Средней Азии, отрезая им головы, но был пойман на парне в женской ночнушке с грудью
В 1981 году Иркутскую область потрясла серия жестоких убийств, жертвами которых стали выходцы из Средней Азии. Главным подозреваемым стал Анатолий Майструк, который по версии следствия убил восемь человек, хотя сам утверждал о 28 жертвах. Что побудило его стать кровавым маньяком? Как личные трагедии и судьба превратили обычного мужчину в безжалостного преступника, лишавшего своих жертв голов? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Переломный моментАнатолий Майструк, родившийся в 1948 году в украинской глубинке, пережил трудное детство из-за ареста отца и матери. Воспитывая младшего брата, он сталкивался с издевательствами соседей. Семья носила тяжелое клеймо, в родной деревне мальчишек часто дразнили «фашистами». Защищая брата, Анатолий не раз вступал в уличные драки. После ареста родителей их планировали отправить в детский дом, но братья сбежали и начали жить на улице. Став взрослым, Анатолий прошел службу в армии, овладел боевыми искусствами, а после работал водителем. Трагедия настигла его в 1974 году, когда он случайно сбил мальчика на дороге, получив тюремный срок за это преступление. Эта катастрофа стала переломным моментом, лишив его надежд на нормальную жизнь.
Жизнь по правилам ему не подходитПосле освобождения Анатолий Майструк осознал, что жизнь по правилам ему не подходит. Он перебрался в Усть-Илимск, где бурно развивались стройки, включая гидроэлектростанцию на Ангаре. Здесь он нашел свое призвание не только как рабочий, но и как посредник в автомобильной спекуляции. Ударники социалистического труда, отработавшие пять лет, могли получить льготный автомобиль «ВАЗ-21013», и Майструк быстро воспользовался этой возможностью. Он уговаривал работников оформить авто, а затем находил покупателей, получая процент от сделки. Эта схема была популярна в Усть-Илимске: десятки «бизнесменов» действовали аналогично, привлекая клиентов не только из Иркутской области, но и из других регионов, включая Узбекистан и Таджикистан.
Первая зацепкаК началу 1980-х Усть-Илимск стал одним из крупнейших городов Иркутской области, привлекая молодежь для работы на стройках. Однако в 1981 году город потрясла ужасная новость: были найдены два обезглавленных трупа без штанов. Один из них лежал в заброшенном здании, другой — в кювете у дороги, а вскоре появился и третий погибший. Эксперты установили, что все трое знали друг друга и, вероятно, были уроженцами Средней Азии. Поиски привели оперативников в командировку по советским республикам, но списков пропавших подходящих под описание не оказалось. Иркутский сыщик Раис Мазитов начал искать ответы на рынках, показывая фотографии торговцам. Его усилия увенчались успехом, когда он заметил футболку с узором — точно таким же, что был на одежде одного из погибших. Оказалось, такую шьют лишь на фабрике в Андижане, и продавались они только в Узбекистане. Значит, погибшие — оттуда.
В местных газетах появилось объявление о поиске родственников, и вскоре Мазитов встретился с пожилым фронтовиком из Узбекистана. Он рассказал, что его племянник и двое внуков уехали в Иркутск с крупной суммой денег, спрятанной в нижнем белье — именно поэтому их нашли без штанов. Фронтовик заявил, что знает убийцу, но имя не назвал, лишь пообещал отомстить. Мазитов продолжил расследование и узнал фамилию подозреваемого — Курбанов. Когда он встретился с ним, то ожидал встретить опасного человека, но увидел худого парня, знакомого с погибшими.
Ситуация усугубиласьКурбанова поместили под стражу, однако позже выяснилось, что обвинения против него необоснованны. Вскоре в Воронеже обнаружили тела трёх убитых туркменских граждан, приехавших в столицу за автомобилями. Обстановка осложнялась известиями о новом двойном убийстве в городе Джамбул Казахской ССР, что свидетельствовало о возможной связи преступлений и увеличивало число возможных фигурантов дела. Расследование приобретало всё более зловещий характер.
Брат помогает милиции поймать беглецаВ связи с серией убийств, произошедших в разных регионах страны, иркутские милиционеры составили фоторобот подозреваемого. Одним из первых, кто узнал на фотографии своего друга, стал капитан Егоров из местного отдела. Подозрение пало на Анатолия Майструка, земляка из Хмельницкой области. На допросе он лишь усмехнулся и заявил, что его с кем-то перепутали, после чего исчез. Оперативники из Иркутска прибыли в Усть-Илимск для расследования дела. Хотя Майструка найти не удалось, в его оставленных «Жигулях» были обнаружены волосы и следы крови нескольких жертв.
Правоохранители вызвали младшего брата Майструка, Леонида, который оказался совершенно противоположным своему брату. Он выразил стыд за действия Анатолия и сообщил, что видел его всего несколько дней назад. Леонид предположил, что брат может скрываться на Украине. В результате, Леонид решил помочь милиции и отправил Анатолию телеграмму с сообщением: «Все тихо, приезжай».
Попался на уловкуОперативники долго искали способ задержать Анатолия без применения силы, и в итоге разработали рискованный план. Они узнали о его любовнице в Усть-Илимске, к которой он часто наведывался глубокой ночью. Мазитова переодели в женщину: с париком, накладной грудью и ночнушкой. В темноте кухни дежурили вооруженные милиционеры. Когда Майструк пришел, он, как и ожидалось, тихо разделся и прыгнул в постель, но вместо любимой ощутил холодную ладонь милиционера. Воспользовавшись моментом, он попытался вырваться, но был быстро обезврежен. На допросах Майструк проявил ярость: он выл и матерился, осознавая, что попался на уловку. Лишь появление младшего брата Леонида заставило его говорить. Сначала он заявлял, что убил 28 человек, но, услышав о восьми жертвах, которые ему предъявляют, замолчал.
Однажды, во время допроса, ему удалось почти сбежать — он плеснул кипятком в лицо оперативнику и бросился в атаку, но был быстро скручен. Анатолий задумал хитрый план: каждый год рассказывал об одном убийстве, надеясь на побег. Однако суд не стал ждать — ему вынесли высшую меру наказания. В итоге он покончил с собой в камере.