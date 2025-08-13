Украинец жестоко убивал выходцев из Средней Азии, отрезая им головы, но был пойман на парне в женской ночнушке с грудью

13 августа 2025, 11:59

Фото: iStock/FelixRenaud

В 1981 году Иркутскую область потрясла серия жестоких убийств, жертвами которых стали выходцы из Средней Азии. Главным подозреваемым стал Анатолий Майструк, который по версии следствия убил восемь человек, хотя сам утверждал о 28 жертвах. Что побудило его стать кровавым маньяком? Как личные трагедии и судьба превратили обычного мужчину в безжалостного преступника, лишавшего своих жертв голов? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Переломный момент Жизнь по правилам ему не подходит Первая зацепка Ситуация усугубилась Брат помогает милиции поймать беглеца Попался на уловку

Переломный момент

Фото: iStock/Motortion



Жизнь по правилам ему не подходит

Фото: iStock/DarthArt



Первая зацепка

Фото: iStock/artisteer



Ситуация усугубилась

Брат помогает милиции поймать беглеца

Фото: iStock/Alex Kochev



Попался на уловку