В Обнинске двое неизвестный попытались поджечь синагогу
В Калужской области ведется поиск двоих подозреваемых, которые пытались поджечь синагогу на Графской улице в Обнинске. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
В здание было брошено не менее трех бутылок с зажигательной смесью. Из-за этого повреждения получили вход и фасад синагоги. Предварительно, правоохранители разыскивают двух человек, которые могут быть виновны в поджоге.
Синагогу в Обнинске уже пытались поджечь 10 июля прошлого года. Тогда огонь уничтожил внутреннюю электроподстанцию. Причастными к преступлению оказались двое подростков.
