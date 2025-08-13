Достижения.рф

В Ленобласти лаборант больницы присылал школьнице свои интимные фото и видео

Фото: iStock/dikushin

В городе Выборг Ленинградской области лаборант областной больницы отправлял свои интимные фото и видео малолетней школьнице. Об этом сообщает telegram-канал «Конкретно.ру».



Как стало известно, молодой человек присылал ребенку похабные фотографии и видео в период с декабря 2019-го по апрель 2020 года. Интимки отправлялись в соцсети «ВК». На тот момент девочке было всего 12 лет.

Отец школьницы обратился к правоохранителям. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого задержали в в городе Тосно 12 августа. Он является фельдшером-лаборантом районной больницы.

Иван Мусатов

