В Ленобласти лаборант больницы присылал школьнице свои интимные фото и видео
В городе Выборг Ленинградской области лаборант областной больницы отправлял свои интимные фото и видео малолетней школьнице. Об этом сообщает telegram-канал «Конкретно.ру».
Как стало известно, молодой человек присылал ребенку похабные фотографии и видео в период с декабря 2019-го по апрель 2020 года. Интимки отправлялись в соцсети «ВК». На тот момент девочке было всего 12 лет.
Отец школьницы обратился к правоохранителям. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.
Подозреваемого задержали в в городе Тосно 12 августа. Он является фельдшером-лаборантом районной больницы.
