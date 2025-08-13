Достижения.рф

Девочку из Алтайского края убила отрикошетившая пуля

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

В селе Староглушенка Алтайского края 11-летняя девочка погибла из-за отрикошетившей от забора пули. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.



Во вторник, 12 августа, 13-летний мальчик выстрелил из пневматического оружия в сторону шиферного забора. Пуля, отскочив от забора, попала в шею находившейся поблизости девочки, которая скончалась в машине скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 109 часть 1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности. Прокуратура Алтайского края начала проверку, направленную на защиту прав детей и предотвращение безнадзорности несовершеннолетних.

Екатерина Коршунова

