Девочку из Алтайского края убила отрикошетившая пуля
В селе Староглушенка Алтайского края 11-летняя девочка погибла из-за отрикошетившей от забора пули. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
Во вторник, 12 августа, 13-летний мальчик выстрелил из пневматического оружия в сторону шиферного забора. Пуля, отскочив от забора, попала в шею находившейся поблизости девочки, которая скончалась в машине скорой помощи.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 109 часть 1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности. Прокуратура Алтайского края начала проверку, направленную на защиту прав детей и предотвращение безнадзорности несовершеннолетних.
