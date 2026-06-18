Украинский маньяк насиловал маленьких детей, а после сбежал прямо во время следственных действий: что известно?
4 июля 2014 года на трассе у Скадовска в Херсонской области силовики остановили рейсовый автобус и ворвались в салон. Они схватили одного из пассажиров, вывели его на дорогу, уложили на землю, а затем увезли. Вскоре перепуганные люди узнали, что рядом с ними ехал серийный убийца Евгений Литовченко. За день до этого он лишил жизни 18-летнюю курсантку академии МВД. Подробнее об этой истории — в материале «Радио 1».
Первое убийствоЕвгений Литовченко родился 8 марта 1971 года в украинском селе Лесовичи. Детство у него, на первый взгляд, было обычным. Родители не пили, работали в колхозе, семья не казалась неблагополучной. В конце 1970-х Литовченко переехали в Приморье на заработки. Через несколько лет мать вернулась домой с двумя сыновьями — Евгением и его младшим братом. Отец к тому времени ушел из семьи. После школы парень окончил ПТУ и отслужил в армии. Там он получил профессию водителя. Затем молодой человек вернулся в родное хозяйство. Позже на допросах он уверял, что не переживал серьезных потрясений. О разводе родителей он не говорил. По его словам, в детстве он почти не болел, если не считать свинки, и рос крепким и здоровым.
В 1991 году Литовченко снова уехал на Дальний Восток, уже один. Он перебивался случайными заработками. Работал шофером, кочегаром, ремонтировал железную дорогу. Тогда же, как он позже признался следователям, произошло первое убийство. Речь шла о преступлении в Находке. Однако подробностей он почти не назвал. Следователи не нашли ни жертву, ни подтверждающие улики, хотя сам Литовченко упоминал какую-то девушку. В середине 1990-х ему наскучила такая жизнь, и он отправился в Санкт-Петербург. Видимо, большой город казался ему местом новых возможностей и развлечений. Формально он поселился у тети по материнской линии. На деле же часто ночевал у знакомых, в квартирах и общежитиях. Там он легко заводил знакомства с женщинами. Работу тоже менял постоянно. В разное время он трудился трубопроводчиком на Балтийском заводе, грузчиком в порту и трактористом в садовом хозяйстве на Васильевском острове.
Убийство в тюрьмеВ Петербурге и Ленинградской области Евгений Литовченко, по версии следствия, все глубже уходил в криминал. В 2000 году суд признал его виновным в изнасилованиях маленьких девочек и грабежах. Следствие доказало три эпизода. Литовченко получил 12 лет колонии. Сколько преступлений было на самом деле, так и осталось неясно. Позже он, как утверждают источники, хвастался, что сумел обмануть милицию, а число жертв якобы было не меньше восьми. Срок он отбывал в Ленинградской области. На словах осужденный раскаивался и объяснял случившееся ошибками молодости. Тогда ему было 29 лет. В тюрьме он вел себя спокойно, и в 2006 году его перевели в колонию-поселение в Кингисеппском районе. Там условия были мягче. Литовченко раздобыл мобильный телефон и начал знакомиться с женщинами через сайты. Себя он представлял жертвой милицейского произвола. Одна из новых знакомых даже пустила его к себе после освобождения.
Позже, когда имя Литовченко вновь оказалось в центре внимания, следователи заподозрили, что именно в 2006 году он мог убить маленькую девочку. По их версии, он увидел ребенка одного, увел на пустырь и расправился с ним. После этого вернулся к обычной жизни и продолжил изображать человека, который встал на путь исправления. В 2009 году Литовченко вышел по УДО и вернулся в Петербург. С официальной работой у него не сложилось, но без дохода он не остался. В Отрадном он нашел жилье и устроился неофициально на кладбище «Арбузово». Там он зарабатывал неплохо и почти каждый год менял машины. За это время он успел съездить домой и обновить украинский паспорт с водительскими правами.
Со стороны могло показаться, что его жизнь входит в спокойное русло. Литовченко познакомился с одинокой женщиной, которая растила дочь. Это была уже не та знакомая, у которой он жил после первой отсидки. Он возил новую избранницу к своим родным и близким. А 21 июля 2012 года пара расписалась. В соцсетях появились романтические снимки, в том числе фотографии из ЗАГСа.
Новая жертваНо уже через неделю произошло новое преступление. 29 июля во Всеволожском районе нашли тело Анны. Долгое время это дело оставалось нераскрытым. Спустя несколько лет стало известно, что девушку убил именно Литовченко. После поездки на автобусе она пошла через лес. Там он напал на нее, избил, оттащил вглубь, изнасиловал и задушил ремнем. Все это случилось всего через несколько дней после свадьбы.
Измена в бракеБрак распался уже в начале 2013 года. Бывшая жена позже объяснила журналистам «КП-Петербург», что причина была прозаичной — измена. По ее словам, в быту Евгений казался спокойным и удобным человеком: не пил, хорошо зарабатывал, помогал по дому и охотно возил ее по делам. Ничего тревожного она не замечала. О прошлом он рассказывал скупо и уверял, что сел «по хулиганке», а дело об изнасиловании ему якобы «приписали». При этом женщина обратила внимание на одну деталь: у него совсем не было близких друзей. То же самое признавал и сам Литовченко. Он говорил, что знакомых у него много, но ни с кем он не хотел сходиться по-настоящему. Эта отстраненность многое объясняет. Замкнутый образ жизни помогал ему годами скрывать свою истинную сущность. После развода у Евгения были еще одни отношения, но и они быстро закончились.
Убийцу поймалиВ апреле 2014 года школьница гуляла у ангара птицефабрики, где подрабатывала, слушала музыку и заметила незнакомца, который шел ей навстречу. Поравнявшись с девочкой, он приставил нож к горлу, связал руки ее же кофтой, затолкал в машину и увез к лесополосе у большого поля. Там злоумышленник надругался над жертвой, а потом бросил ее и скрылся. В отделе сначала отнеслись к словам подростка с недоверием, но она добилась своего. Описание нападавшего и автомобиля помогло сыщикам выйти на владельца машины: им был Литовченко.
Страшная правдаВ 2011 году из учебного заведения в России вышел школьник и пропал. Его не нашли до сих пор. За годы следствие проверило десятки версий, выслушало множество свидетелей, но к разгадке так и не приблизилось. Это дело считают одним из самых таинственных в стране. Когда Евгений Литовченко сидел в СИЗО, он, вероятно, решил воспользоваться громкой историей. Маньяк понимал, что ему грозит максимальный срок, и написал явку с повинной. Следователей насторожило лишь одно: первым в его списке жертв оказался мальчик. Но признанию все же дали ход.
6 июня 2014 года Литовченко повезли в лес, чтобы он показал место, где якобы спрятал тело. Рядом стояла дача его бывшей тещи, поэтому местность он знал отлично. На месте обвиняемый тянул время, путался и несколько раз говорил, что не помнит точку. Охрану организовали с грубыми нарушениями. Конвой обошелся без ОМОНа, а один из сопровождающих даже отстегнул наручники от себя. Внешне арестант выглядел спокойным и покорным. Затем он указал на куст у болота и заявил, что копать нужно именно там. Пока один оперативник ушел за лопатой, беглец попросился в туалет. Сотрудник разрешил, и в ту же секунду преступник рванул в лес.
По нему стреляли из травмата, но безрезультатно. Литовченко быстро скрылся, потому что хорошо ориентировался на местности. Для скорости он даже сбросил сапоги. После этого начались масштабные поиски. На прочесывание подняли сотни людей, вертолет и тепловизор. За информацию о беглеце пообещали миллион рублей. Сообщения о нем приходили почти каждый час, но все они вели в никуда.
3 июля 2014 года, в день своего 18-летия, курсантка Алина Тимощук сдала экзамен на отлично и поехала к родителям из филиала Академии внутренних дел под селом Вито-Поштова. Около трех часов дня у пешеходного моста через трассу Киев—Одесса на нее напал неизвестный и утащил в лесополосу. Через несколько часов девушку нашли мертвой. Преступник изнасиловал ее, убил и забрал деньги, украшения и телефон. Сыщики быстро вышли на след по мобильному. Сначала сигнал прошел с киевского вокзала, затем — из Херсона. Уже 4 июля в Скадовске задержали Евгения Литовченко. Он ехал в автобусе с телефоном Алины и пытался скрыться под новой внешностью, отрастив волосы и бороду.
На допросе педофил признался, что после побега добрался через лес до стройки и убедил рабочих снять наручники. Потом он спрятался, вышел к железной дороге и запрыгнул в товарный поезд до Гомеля. Оттуда пешком пересек границу с Украиной, автостопом доехал до знакомого в Лесовичах, а деньги получал через мать. Позже он направился к родственникам на Черное море и звонил им с телефона убитой девушки. От суда присяжных Литовченко отказался. Разбирательство заняло месяц. 17 октября 2014 года суд дал ему пожизненный срок.