18 июня 2026, 03:15

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

4 июля 2014 года на трассе у Скадовска в Херсонской области силовики остановили рейсовый автобус и ворвались в салон. Они схватили одного из пассажиров, вывели его на дорогу, уложили на землю, а затем увезли. Вскоре перепуганные люди узнали, что рядом с ними ехал серийный убийца Евгений Литовченко. За день до этого он лишил жизни 18-летнюю курсантку академии МВД. Подробнее об этой истории — в материале «Радио 1».





Содержание Первое убийство Убийство в тюрьме Новая жертва Измена в браке Убийцу поймали Страшная правда

Первое убийство

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Убийство в тюрьме

Новая жертва

Фото: iStock/rootstocks

Измена в браке

Убийцу поймали

Страшная правда