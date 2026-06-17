Женщина отсудила 100 тысяч рублей у московского метро за удар дверью
Московский городской суд оставил в силе решение районной инстанции о частичном удовлетворении иска женщины, пострадавшей в столичной подземке. Информация появилась 17 июня.
Как пишет Агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел на станции «Авиамоторная»: при входе в вагон дверь с нештатной скоростью захлопнулась и ударила пассажирку по спине. Потерпевшая обратилась в Таганский районный суд с требованиями о возмещении убытков и компенсации морального вреда, настаивая на том, что травма стала следствием неисправности механизма — дверь не затормозила, а наоборот, закрылась с ускорением.
В судебном заседании представитель Московского метрополитена возражал против иска, заявляя, что дверь не относится к источникам повышенной опасности, а виновником происшествия является третье лицо, которое не придержало створку. Однако суд первой инстанции признал доводы истицы обоснованными и взыскал с перевозчика компенсацию морального вреда и расходы на лечение в общей сумме 112 401 рубль.
Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда, рассмотрев апелляционные жалобы ответчика, согласилась с выводами нижестоящего суда и оставила решение без изменений, а жалобы — без удовлетворения. Таким образом, решение в пользу пострадавшей вступило в законную силу.
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