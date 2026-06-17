Пассажир пригрозил школьнице наркотиками из-за маста в маршрутке
В Самарской области разгорелся скандал в маршрутном такси: взрослый пассажир устроил словесную атаку на несовершеннолетнюю девушку, требуя уступить ему место, хотя свободные сидения в салоне были. Мужчина, назвавший себя «начальником погранвойск», встретил отказ агрессией, информирует Telegram-канал «Самара ДТП».
Он осыпал школьницу грубой бранью, а затем перешел к прямым угрозам, пообещав подбросить ей наркотики. Находившиеся рядом женщины пытались утихомирить хулигана и звали на помощь мужчин, однако те долго сохраняли бездействие.
Лишь когда один из пассажиров-мужчин все же сделал дебоширу замечание, конфликт удалось прекратить. Инцидент уже получил общественный резонанс.
Ранее учитель химии изготавливал наркотики и поплатился. Подробности в нашем материале.
Читайте также: