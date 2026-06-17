Известная участница КВН Соелма Гармаева погибла в ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП погибла известная иркутская стендап-комик и участница КВН Соелма Гармаева. Трагедия произошла вечером 13 июня на Кольцевой автомобильной дороге (КАД), где девушка ожидала помощи для заглохшего каршерингового автомобиля. Об этом «КП-Иркутск» сообщила сестра погибшей Эржена Елизарова.
По словам родственницы, Соелма была опытным водителем и обычно избегала поездок по КАД, однако в тот день она изменила своей привычке и выехала на трассу. В пути арендованный автомобиль неожиданно заглох. Девушка прижалась к отбойнику, включила аварийный сигнал и связалась с техподдержкой сервиса, где ей рекомендовали оставаться на месте до прибытия мастеров. После этого Соелма успела написать сестре, однако ответное сообщение осталось непрочитанным.
Как уточняется, в какой-то момент потерпевшая вышла из машины, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в её автомобиль на большой скорости врезался другой транспорт. От сильнейшего удара каршеринговую машину отбросило на несколько метров, а саму Гармаеву зажало между транспортными средствами. От полученных травм она скончалась на месте.
В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт происшествия. Установили, что за рулём второго автомобиля находился 42-летний мужчина. Его пассажиров — 27-летнюю девушку и шестилетнего ребёнка — госпитализировали с травмами. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
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