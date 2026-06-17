Известная участница КВН Соелма Гармаева погибла в ДТП в Петербурге

17 июня 2026, 15:01

Фото: istockphoto/nathamag11

В Санкт-Петербурге в результате ДТП погибла известная иркутская стендап-комик и участница КВН Соелма Гармаева. Трагедия произошла вечером 13 июня на Кольцевой автомобильной дороге (КАД), где девушка ожидала помощи для заглохшего каршерингового автомобиля. Об этом «КП-Иркутск» сообщила сестра погибшей Эржена Елизарова.