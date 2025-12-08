Украли на вокзале, держали в подвале и цыганском таборе: Ольга Менжерес подробно рассказывает о 12 годах мучений, побеге и избиениях
Похищение, три имени за 12 лет, цыганский табор, жизнь в подвале, бегство — все это выпало на долю украинской девочки, судьба которой изменилась в одночасье после встречи с сумасшедшей старухой. Мытарства ребенка завершились благодаря счастливой случайности. С тех пор прошло более 25 лет, но только сейчас Ольга Менжерес открыто рассказывает детали того злополучного дня. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Начало трагедии Ольги МенжересОльга родилась в сентябре 1995 года в многодетной семье в селе Черевки под Киевом. Она была третьим и самым младшим ребенком. Когда ей исполнилось три с половиной года, отец решил взять дочку с собой к бабушке. Они доехали до Киева и стали ждать электричку на вокзале. Пока мужчина ушел в туалет, похитительница уговорила малышку пойти с ней. Глава семейства вернулся всего через несколько минут, но не увидел ребенка на месте. Он сразу начал искать ее по всему вокзалу и попросил милицию объявить о пропаже. Но, к сожалению, никто не отреагировал.
Жизнь в пленуМаленькая Оля, выросшая в селе, была очень доверчивой. Она не понимала, что такая «прогулка» с незнакомкой обернется для нее настоящей травмой. Старая бабка держала девочку в подвале многоквартирного дома, который был завален хламом. Женщина называла ее разными именами и прятала от людей. Когда выходили на улицу, похитительница проверяла обстановку первой, а потом давала девочке знак.
«Мы жили в подвале. Мы приходили туда поздней ночью и уходили рано утром, чтобы меня не видели», — рассказывала Менжерес.
Если они ехали на дальние расстояния, например в автобусе, то рыженькие волосы ребенка преступница прятала под шапку, а Оля становилась Колей. На вопросы о таких переодеваниях бабушка говорила, что так она защищает ее от сглаза.
Соседи заметили странностиСпустя некоторое время одна из соседок постучала к ним в дверь. Она заметила малышку, укрытую одеялом, и поинтересовалась, кто это. Похитительница выдала себя за тетю девочки. Однако окружающих это насторожило. Одна неравнодушная гражданка обратилась в милицию с просьбой проверить списки пропавших детей.
«А может, ей с бабушкой лучше будет?», — ответили ей стражи порядка.
Избил старый дедОля росла, как и все дети, мечтая об игрушках и прогулках с друзьями. Но её жизнь была совсем другой. Однажды женщина привела девочку в гости к старому знакомому. Оля, просто желая попить, случайно выпила что-то из стакана, старик разозлился. Он отругал её и сильно отшлепал ремнем. На спине у малышки остались следы, бабка даже не заступилась за неё.
Цыганский таборОднажды Менжерес решила сбежать. Она провела всю ночь на улице, прячась под машиной. Утром встретила цыганку своего возраста, которая пригласила её в табор. Но через два дня украинку забрали оттуда. Они вместе попрошайничали, и местные милиционеры заметили девочку, которая выделялась среди цыган.
Олю отправили в приют, где она провела почти год. Ненормальная бабка нашла её там, приходила под видом доброй тётки из церкви и приносила угощения.
Первая зацепкаОднажды в приют приехала съемочная группа, и пропавшую показали по телевизору в программе о детях-сиротах. Знакомая её мамы узнала девочку. Супруги отправились в детский дом и убедились, что это их дочка. Затем родителям пришлось потратить ещё год на суды и ДНК-тесты, чтобы подтвердить родство.
Бабка осталась на свободеВ родном селе Оля пошла в школу вместе с одноклассниками. Ей не пришлось снова начинать с первого класса в 12 лет. Похитительница научила девочку читать, писать и считать, хотя в школе она никогда не училась. Странно, но преступница так и не понесла наказания за свои поступки.
Встреча с похитительницейОднажды классная руководительница позвала Олю и рассказала, что встретила похожую женщину, предостерегая девочку быть осторожнее. На следующий день Менжерес с подружками отправилась на рынок. Она увидела там ту самую бабушку. Девочки быстро вернулись в школу и просидели там до вечера.
Позже похитительница нашла номер телефона своей жертвы и позвонила с предложением уехать вместе. Она сказала, что будет ждать на остановке. Девушка рассказала об этом маме, которая отправилась на встречу с преступницей. Когда мама увидела белый Mercedes на остановке, она открыла заднюю дверь, где сидела женщина. Но как только родительница попыталась что-то сказать, бабка велела водителю уехать. С тех пор семья больше не видела эту женщину. Сейчас Оля уже взрослая, у неё двое детей, и единственное, чего она боится — это потерять своих малышей в такой же ужасной ситуации.