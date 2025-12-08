СК возбудит дело против судьи-председателя из-за «судейской ОПГ»
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) согласилась с ходатайством Следственного комитета о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Её подозревают в получении взяток. Об этом сообщает сайт mk.ru.
По информации следствия, Коблева создала группу из судей, которые выносили более мягкие приговоры за денежное вознаграждение. В одном из эпизодов подконтрольный ей судья назначил условное наказание рецидивисту за кражу. За это преступник передал 500 тысяч рублей, из которых 200 тысяч рублей получила Коблева. Следствие считает, что подобных эпизодов было несколько.
На заседание ВККС подозреваемая не явилась, причины её отсутствия не сообщаются. Адвокат Елены заявил, что его подзащитная не признаёт вину и возражала против согласия на возбуждение уголовного дела. Глава Следственного комитета направил в ВККС представления в отношении ещё двух судей Советского районного суда Ростова-на-Дону.
