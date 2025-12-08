СК возбудит дело против судьи-председателя из-за «судейской ОПГ»

08 декабря 2025, 12:43

СК получил согласие ВККС на уголовное дело в отношении судьи Елены Коблевой

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) согласилась с ходатайством Следственного комитета о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Её подозревают в получении взяток. Об этом сообщает сайт mk.ru.