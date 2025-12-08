Блогершу из Саратова, которая запечатала сына в вакуумный пакет, ищут в Москве
Полицейские не нашли в Саратове блогершу Анну Сапарину, запечатавшую ребенка в вакуумном пакете. Силовики продолжают поиске в Москве. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Мать Сапариной подтвердила, что на опубликованном видео её внук, и отметила, что дочь уже три или четыре года живёт в столице.
Внимание правоохранительных органов привлёк ролик, опубликованный Сапариной в запрещенной социальной сети на прошлой неделе. На видео женщина пылесосом откачивает воздух из огромного вакуумного пакета для вещей, внутри которого находится её сын. Когда воздуха становится совсем мало, он кричит: «Мама!» Подпись под видео гласит: «Когда шла третья неделя на больничном».
Сотрудники полиции начали проверку по факту произошедшего.
