Блогершу из Саратова, которая запечатала сына в вакуумный пакет, ищут в Москве

08 декабря 2025, 14:42

РИА Новости: в Москве ищут блогершу Сапарину после ее видео с ребенком в пакете

Фото: iStock/blinow61

Полицейские не нашли в Саратове блогершу Анну Сапарину, запечатавшую ребенка в вакуумном пакете. Силовики продолжают поиске в Москве. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.