Унижения от брата, конфликты с отчимом и ревность: украинка изнасилована и задушена в лесу. Почему виновные не найдены?
25 августа 2015 года в Житомире 16-летняя Влада Одинец и её подруга Аня решили провести день на местном карьере. Они наслаждались солнцем, смеялись и обсуждали свои мечты, не подозревая, что вскоре у одной из них это будущее отберут. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Влада так и не вернулась домойКогда солнце начало садиться, подруги решили вернуться домой. Они разошлись у карьера: Аня пошла по своей дороге, а Влада выбрала привычную короткую тропинку через лес. Никто из родных не знал, что этот выбор станет последним в её жизни. Аня благополучно добралась до дома, а вот Влада так и не вернулась. Её мама, Светлана, ждала дочь, но к вечеру начала волноваться. Около 20:00 она пыталась позвонить дочери, но Влада не отвечала. Не теряя времени, родные обратились в полицию, начались поиски, которые закончились трагически. Утром, с первыми лучами солнца, поисковая собака привела группу к небольшой яме, скрытой под ветками и листьями, в двухстах метрах от воды. Под слоем растительности лежало тело девушки. Когда Светлана попыталась подойти к месту, где нашли её дочь, следователи преградили ей путь.
«Вам туда лучше не ходить. Такое матери видеть нельзя», — сказал один из них.
Хотя лицо Влады было покрыто синяками, экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения, а не от ударов.
Что случилось в тот день?При первом осмотре места происшествия возникло впечатление, что произошло изнасилование, так как у погибшей девушки отсутствовала часть одежды. Однако судебно-медицинская экспертиза опровергла эту версию. Также предположение о разбойном нападении не подтвердилось: личные вещи погибшей, включая дамскую сумочку и мобильный телефон, были найдены неподалеку от тела в целости и сохранности, хотя содержимое сумки было разбросано по земле.
Эксперты установили, что смерть наступила приблизительно в 18:00, в это время лесная тропинка возле карьера обычно была оживленной. Оставался необъяснимым тот факт, как злоумышленник смог совершить нападение, избить жертву, задушить её и переместить тело в углубление, замаскировав его так, что никто из свидетелей не заметил происходящего. Новые обстоятельства всплыли при исследовании содержимого желудка погибшей: обнаруженные остатки пищи и напитков не совпадали с тем, что, по свидетельству родных, Влада употребляла в течение дня.
Правоохранительные органы выдвинули версию, что после расставания с подругой Аней погибшая встретилась с другими людьми, возможно, с целой группой. В ходе этой встречи она могла поесть и выпить, а затем, когда направлялась домой, один из участников компании последовал за ней и совершил нападение.
Первые подозреваемыеВлада мечтала стать успешной моделью и материально поддержать маму. Несмотря на хорошие отношения с ней, постоянные конфликты с отчимом создавали тяжелую атмосферу дома, что сделало его главным подозреваемым. Мать девушки отрицала его вину, однако отсутствие конкретных доказательств оставило этот вопрос открытым. Помимо этого, внимание следователей привлек двоюродный брат погибшей, Руслан, который публично всегда оскорблял девушку. После трагедии он внезапно уехал в Израиль, что вызвало подозрения, хотя официальных обвинений ему предъявлено не было.
Кроме того, выяснилось, что девушка была влюблена в Владислава, а он воспринимал её лишь как друга. Накануне трагедии она написала ему письмо с признанием, которое попало в руки его ревнивой девушки и спровоцировало её гнев. Хотя ревность выглядела убедительной версией, у Владислава оказалось алиби — в момент убийства он находился с друзьями. Следствию не удалось доказать причастность его девушки. В итоге ни одна из версий не подтвердилась, и дело о гибели Влады осталось нераскрытым.