Тайские ВМС задержали судно из России: подробности

01 сентября 2025, 15:24

SHOT: ВМС Таиланда задержали судно из России у берегов Пхукета

Фото: istockphoto/Pierrick Lemaret

Таиландские военно-морские силы задержали у берегов Пхукета траулер из России. Как пишет SHOT, ранее судно подозревалось в контрабанде, а его бывший капитан при загадочных обстоятельствах скончался.