Тайские ВМС задержали судно из России: подробности
Таиландские военно-морские силы задержали у берегов Пхукета траулер из России. Как пишет SHOT, ранее судно подозревалось в контрабанде, а его бывший капитан при загадочных обстоятельствах скончался.
Рыболовное судно «Билене» вошло в территориальные воды и вызвало подозрения ВМФ, однако при осмотре на борту не нашли ни рыболовных снастей, ни улова или запрещённых предметов. Траулер 1986 года постройки шёл под флагом Вануату из России в Бангладеш с целью продажи.
Ранее, в 2008 году, это же судно задерживали на Камчатке по подозрению в контрабанде топлива — тогда капитан покончил с собой, и уголовных претензий уже было некому выдвигать.
Скорее всего, «Билене» отправят на крупнейшую в мире верфь‑кладбище в Читтагонге, где его пустят на металлолом, сказано в материале.
