Прокуратура сообщила подробности о смерти 12-летней девочки на линейке 1 сентября в российской школе
Школьница, которой стало плохо на торжественной линейке в Ульяновской области, была инвалидом, сообщили в соцсетях региональной прокуратуры.
Смерть произошла во время мероприятия в лицее посёлка Октябрьский. Подробности об особенностях здоровья ребёнка прокуратура не уточняет. По факту организована проверка.
О гибели 12‑летней девочки в Чердаклинском районе стало известно 1 сентября. Следственный комитет сообщил, что её доставили в больницу, однако спасти не удалось. По данным СМИ, школьнице могло стать плохо из‑за жары; предварительно у неё был выявлен порок сердца.
В августе похожий инцидент случился в Бердске Новосибирской области: на репетиции линейки у девятиклассницы неожиданно остановилось сердце, сообщили в школе.
