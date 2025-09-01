Прокуратура сообщила подробности о смерти 12-летней девочки на линейке 1 сентября в российской школе

01 сентября 2025, 14:51

Умершая 12-летняя девочка на линейке 1 сентября под Ульяновском была инвалидом

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Школьница, которой стало плохо на торжественной линейке в Ульяновской области, была инвалидом, сообщили в соцсетях региональной прокуратуры.