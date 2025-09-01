Жительница Алтая вызвала полицию из-за нехватки сигарет и заплатила штраф
Россиянка вызвала полицию из-за нехватки сигарет и заплатила 1500 рублей. Об этом сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
В тот день местная жительница выпивала со своим сожителем и взрослым сыном. Во время застолья она заметила, что закончились сигареты, и решила добыть их необычным способом. Нетрезвая женщина набрала номер экстренной службы «112» и сообщила о вымышленном преступлении. Согласно ее задумке, на адрес должны были приехать правоохранители, у которых она могла бы попросить сигарет.
Однако силовики быстро поняли, что вызов ложный, и выписали штраф. Как выяснилось, женщина трижды за этот год привлекалась к ответственности за аналогичные действия.
Читайте также: