Ушла в школу и не вернулась: исчезновение Лизы Тишкиной. Почему десятилетнюю девочку из Сарова не могут найти уже 17 лет?
История пропажи школьницы Лизы Тишкиной из закрытого атомного города Сарова уже много лет остается одной из самых загадочных в России. Ее судьба неизвестна уже семнадцать лет. 7 марта 2009 года десятилетняя девочка ушла в школу и домой больше не вернулась. С тех пор её мать продолжает ждать дочь, а следственные органы пытаются установить, что произошло с ребёнком. Несмотря на многочисленные поисковые операции и различные версии произошедшего, местонахождение девочки до сих пор не установлено. Подробнее о случившемся — в материале «Радио 1».
Лиза Тишкина: ушла в школу и не вернуласьУтро 7 марта 2009 года в Сарове было обычным предпраздничным днём. Десятилетняя Лиза Тишкина собиралась на занятия с особым воодушевлением: в школе проходил праздничный концерт к Международному женскому дню, на котором девочка должна была выступить.
Мама школьницы, Дина Горшкова, в тот день освободилась с работы примерно в 14:00. По дороге домой она зашла в магазин и купила любимый торт дочери. Позже женщина вспоминала, что в этот момент у неё внезапно возникла тревожная мысль: «Зачем? Дочка всё равно его не попробует». Однако тогда она отогнала от себя странное предчувствие.
Когда Дина Горшкова вернулась домой, Лизы там не оказалось. Девочка не пришла из школы, хотя в предпраздничный день учеников отпустили по домам около 11 часов утра.
Обеспокоенная мать начала выяснять, где может находиться ребёнок. Одноклассники рассказали, что после уроков они вместе с Лизой отправились гулять на городской стадион «Авангард». Спустя некоторое время дети начали расходиться по домам.
«Лиза всегда звонила, когда шла домой. Я решила пойти к школе и поискать ее. Я заглянула в то место, где она играла с друзьями, но дочери нигде не оказалось», — рассказала Дина в эфире программы «Малахов».По словам школьников, Лиза хотела ещё немного погулять и предлагала им остаться. Мальчик, который последним видел девочку, сообщил, что покинул стадион около полудня. В этот момент Лиза оставалась там одна. Что произошло с ребёнком после этого момента, до сих пор неизвестно.
Масштабные поиски и первые версииПосле исчезновения школьницы в Сарове началась масштабная поисковая операция. К поискам привлекли сотрудников милиции, подразделения МЧС, а также военных.
Одной из первых версий стала трагедия на реке Сатис. Предполагалось, что Лиза могла направиться домой по льду реки, которая протекает неподалёку от стадиона. Дом девочки находился на противоположном берегу, и ранее таким же путём возвращались её друзья. Следствие рассматривало вариант, при котором школьница могла провалиться в полынью и утонуть.
Однако эта версия вызывает множество вопросов, так как Лизу так и не нашли. По словам опытного поисковика-волонтёра из Нижегородской области, тело могло оказаться зажатым льдом, а затем уйти в ил, толщина которого в некоторых местах достигает нескольких метров.
Тем не менее мать девочки категорически не согласна с подобным предположением. По её словам, Лиза боялась воды и никогда не стала бы одна переходить заснеженную реку. Обычно девочка возвращалась из школы на автобусе. Более того, во время поисковых мероприятий реку Сатис дважды осушали, однако никаких следов пропавшего ребёнка обнаружить не удалось.
Проверка родственников и криминальная версияСледственные органы также рассматривали возможность преступления. 20 марта 2009 года было возбуждено уголовное дело по пункту 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Убийство малолетнего либо иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а также убийство, сопряжённое с похищением человека».
В рамках расследования проверялись все возможные версии, включая причастность ближайшего окружения девочки. Под подозрение в первую очередь попали мать и бабушка Лизы. Отец пропавшего ребенка на тот момент с семьёй не проживал. Он редко общался с дочерью и встречался с ней лишь по её инициативе.
Мать и бабушку Лизы проверили с использованием детектора лжи. Пожилой женщине стало плохо — подозрения следствия она переживала крайне тяжело, поскольку очень любила внучку.
Также рассматривалась версия похищения ребёнка и возможного вывоза из Сарова. Однако осуществить это было крайне сложно. Город является закрытым атомным центром, и попасть туда или покинуть его можно только через контрольно-пропускные пункты. Все автомобили на выезде досматриваются. Ни один из сотрудников КПП не сообщал о девочке, похожей на Лизу Тишкину.
Следствие также исключило версии гибели ребёнка в аварии или от нападения диких животных. В результате обстоятельства исчезновения школьницы остались невыясненными. Девочка бесследно исчезла.
Годы поисков и ложные следыНа протяжении многих лет Дина Горшкова продолжала поиски дочери. Она обращалась за помощью к экстрасенсам и людям, называвшим себя ясновидящими. Женщина обещала вознаграждение за любую достоверную информацию о судьбе Лизы, несмотря на то что сама жила весьма скромно.
Иногда надежду давали сообщения, которые приходили от незнакомых людей в интернете. Пользователи утверждали, что видели девочку, похожую на Лизу, в разных местах. Так, однажды появилась информация, что её заметили среди бездомных в Москве.
В другой раз сообщалось, что похожая девушка якобы живёт в одном из монастырей Пермского края в качестве послушницы. Однако проведённые генетические экспертизы каждый раз опровергали эти предположения. Выяснилось, что все эти «зацепки» — дело рук мошенников, которые сидели в тюрьме.
Версия о жизни в ЭстонииВ феврале 2025 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела об исчезновении Лизы Тишкиной. Поводом для этого стали новые анонимные сообщения, поступившие матери пропавшей девочки. В письмах утверждалось, что Лиза может находиться за пределами России.
В одном из электронных сообщений говорилось, что девушка, которой сейчас уже 27 лет, якобы живёт и работает в Таллине. Автор письма утверждал, что Лиза трудится на одном из предприятий города и проживает в социальном доме.
После этого Дина Горшкова обратилась через социальные сети к жителям Таллина с просьбой помочь проверить эту информацию. Она просила перевести ориентировку на эстонский язык и распространить её среди местных жителей.
На призыв откликнулись люди, которые попытались выяснить, работает ли на указанном предприятии девушка, похожая на пропавшую школьницу. Однако проверка показала, что сотрудницы с подобной внешностью там никогда не было.
Расследование продолжаетсяНесмотря на прошедшие годы, уголовное дело о пропаже Лизы Тишкиной не закрыто. Оно продолжает находиться в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области. В ведомстве подтверждают, что местонахождение Тишкиной Елизаветы Алексеевны до настоящего времени не установлено.
При этом следственные органы не обращались в суд с заявлением о признании девушки умершей, поскольку расследование продолжается.
«Я люблю тебя, доченька»Накануне 17-й годовщины исчезновения Лизы на странице её матери в социальной сети появился новый пост. Дина Горшкова написала, что приближается ещё одна годовщина пропажи дочери и за эти годы так и не появилось никакой достоверной информации о её судьбе.
Женщина опубликовала видеоролик, в котором собраны фотографии Лизы — от рождения до десяти лет. В конце видео она написала: «Я люблю тебя, доченька!».
Под публикацией пользователи оставляют слова поддержки и сочувствия. Многие удивляются, как в эпоху технологического прогресса дело о пропаже ребёнка может оставаться нераскрытым столько лет.
В ответ Дина Горшкова объясняет, что в момент исчезновения Лизы в закрытом городе Сарове не было системы уличного видеонаблюдения. По её словам, нельзя исключать и человеческий фактор. Мать пропавшей девочки убеждена, что кто-то может знать правду, но по неизвестным причинам предпочитает молчать.
Почему так важно искать сразуСвоё мнение о подобных делах высказал полковник милиции в отставке Евгений Матвеев. По его словам, если человека не удаётся найти в первые дни после исчезновения, следствие теряет ключевые улики и свидетелей. Это особенно важно в случаях, когда речь может идти о преступлении.
Матвеев отмечает, что раньше к исчезновению детей относились иначе, чем сейчас. Родителям нередко говорили подождать, предполагая, что ребёнок просто загулялся и вскоре вернётся домой. Кроме того, в те годы не было такого количества технологий, которые сегодня помогают искать пропавших людей.
По мнению бывшего сотрудника милиции, если Лиза Тишкина стала жертвой преступления, раскрыть его спустя столько лет будет крайне сложно. Такое возможно лишь случайно — например, если кто-то проговорится о произошедшем в разговоре. Тем не менее Евгений Матвеев не исключает и другой вариант: девочку похитили и однажды она все же вернётся домой.