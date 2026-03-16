Жителя Петербурга приговорили к 14 годам колонии за связи с ЦРУ
Петербуржца Ивана К. приговорили к 14 годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей за сотрудничество с ЦРУ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Жителя Северной столицы арестовали еще в конце 2024 года. По данным следствия, он пытался выйти на связь с иностранными спецслужбами, чтобы продать секретную информацию об определенном объекте в России и комплексах БПЛА.
В ходе расследования выяснилось, что фигурант общался с представителем ЦРУ США по электронной почте и в мессенджере.
Сам петербуржец в суде утверждал, что лишь хотел обмануть американскую сторону и продать недостоверную информацию с целью получения денег. Однако вину признал.
Молодого человека осудили по статье о государственной измене. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Само дело рассматривалось в закрытом режиме под грифом «Совершенно секретно».
