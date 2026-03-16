Жителя Петербурга приговорили к 14 годам колонии за связи с ЦРУ

16 марта 2026, 14:39

Петербуржец получил 14 лет колонии и штраф в 400 тысяч рублей за госизмену

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Петербуржца Ивана К. приговорили к 14 годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей за сотрудничество с ЦРУ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.