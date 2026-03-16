Пенсионерка из Кемерово отдала мошенникам 11 млн рублей
Жительница Кемерова стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 11 миллионов рублей. Женщина передала деньги аферистам, несмотря на предупреждения сотрудников банка и полиции.
По версии ГУ МВД по Кемеровской области, 60-летней пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он обвинил женщину в якобы спонсировании террористической деятельности и пригрозил проблемами её родственникам в случае отказа сотрудничать. Позже в почтовый ящик пенсионерки подбросили мобильный телефон для связи и поддельное «постановление о сотрудничестве».
Затем с женщиной связались неизвестные, представившиеся сотрудниками Центробанка. Они убедили её снять все накопления и передать деньги «на хранение». Когда пенсионерка пришла в банк, сотрудники финансовой организации попытались отговорить её от обналичивания средств и вызвали полицию.
Прибывшие полицейские также предупредили женщину о действиях мошенников и попросили прекратить контакт с неизвестными. Однако пенсионерка проигнорировала советы и продолжила выполнять указания злоумышленников.
Вернувшись домой, она упаковала наличные в пакет и выбросила его из окна. Сверток подобрал курьер, после чего деньги исчезли. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают личности подозреваемых. Санкции статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.
Читайте также: