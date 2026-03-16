В Сингапуре мужчину посадили за откушенное ухо в ходе конфликта на дороге
Суд в Сингапуре приговорил мужчину к 20 месяцам тюрьмы за жестокое нападение во время дорожного конфликта. В ходе драки он откусил часть уха своему противнику.
Как сообщает издание Mothership, инцидент произошёл 26 февраля 2024 года на центральном шоссе города. 36-летний Рональд Ко ехал на мотоцикле и вступил в словесную перепалку с Фабианом Кваком, который находился в автомобиле вместе с отцом. После остановки на обочине спор перерос в драку.
Во время потасовки Ко укусил соперника за ухо и оторвал его часть. По версии следствия, фрагмент уха размером около 3,5 на 1,5 сантиметра был потерян, и даже проведённая операция не смогла полностью восстановить орган. Пострадавший до сих пор испытывает боли.
Кроме того, нападавший ударил пожилого отца Квака и наступил ему на ногу. В суде Ко утверждал, что действовал в ответ на агрессию и не намеревался откусывать ухо. Однако прокурор назвал эту версию несостоятельной.
В итоге обвиняемый признал, что намеренно укусил соперника. Суд приговорил его к 20 месяцам лишения свободы и трём ударам палкой. Также после освобождения мужчина в течение года не сможет управлять транспортными средствами. Суд учёл, что на момент драки Ко уже находился под следствием по другому делу о агрессивном поведении на дороге.
Читайте также: