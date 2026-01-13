В Сургуте отец окунул годовалого сына в прорубь в 30-градусный мороз
В Сургуте годовалый ребёнок стал самым юным участником сообщества «моржей». Об этом сообщил Центр здоровья «Айсберг».
В минувшие выходные, при температуре -30°C, маленький Мартин окунулся в прорубь. Вместе с отцом мальчик погрузился в воду, где температура достигала всего 0,9°C.
«Поздравляем самого молодого моржика — Мартина Радмировича! Ему всего годик и 4 месяца, но он уже смело окунулся в ледяную воду! С папой они вместе несколько раз нырнули, и на лице Мартина светилась радость и доверие», — написал центр здоровья в своём посте.За смелость мальчик получил памятную медаль. Теперь он официально самый маленький «моржик» в Сургуте.
