В Сургуте отец окунул годовалого сына в прорубь в 30-градусный мороз

13 января 2026, 13:54

Годовалый ребёнок стал самым юным «моржом» Сургута

Фото: Istock/obachka

В Сургуте годовалый ребёнок стал самым юным участником сообщества «моржей». Об этом сообщил Центр здоровья «Айсберг».





В минувшие выходные, при температуре -30°C, маленький Мартин окунулся в прорубь. Вместе с отцом мальчик погрузился в воду, где температура достигала всего 0,9°C.

«Поздравляем самого молодого моржика — Мартина Радмировича! Ему всего годик и 4 месяца, но он уже смело окунулся в ледяную воду! С папой они вместе несколько раз нырнули, и на лице Мартина светилась радость и доверие», — написал центр здоровья в своём посте.