Школьная учительница изгоняла «демонов» из детей с особенностями развития

13 января 2026, 14:03

В Швеции учительницу уволили за попытки изгнать демонов из детей

Фото: Istock/Davizro

В шведском городе Мальмё уволили учительницу начальной школы. Причиной стало её поведение в отношении детей с особенностями развития. Об этом сообщает издание Aftonbladet