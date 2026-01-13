Школьная учительница изгоняла «демонов» из детей с особенностями развития
В шведском городе Мальмё уволили учительницу начальной школы. Причиной стало её поведение в отношении детей с особенностями развития. Об этом сообщает издание Aftonbladet
Директор учебного заведения получил анонимное сообщение о видеозаписях в соцсетях. На видео женщина с именным бейджем сотрудницы школы заявляет ученику, что он одержим бесами. Она читает религиозные тексты, чтобы «исцелить» ребёнка.
Полиция быстро установила личность педагога. Сначала преподаватель пояснила, что хотела помочь «одержимым» детям. Позже она изменила показания и заявила, что видео создал искусственный интеллект.
Однако IT-экспертиза, которую провела администрация Мальмё, не подтвердила эту версию. Школа уволила учительницу. Сейчас учебное заведение оказывает поддержку пострадавшим ученикам и их родителям.
