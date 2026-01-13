Достижения.рф

Медсестра была отстранена от работы за то, что проводила ночные смены с парнем

SCMP: в Китае медсестру уволили с работы за ночные смены с парнем
Фото: iStock/sudok1

В Китае медсестра частной больницы столкнулась с проблемами после того, как разрешила своему бойфренду находиться с ней во время ночных дежурств. Об этом пишет South China Morning Post.



Женщина представила его как «товарища по ночной смене». Мужчина часто приходил к ней на работу, а днем занимался другой деятельностью.

Во время смены он заполнял отчеты, трудился за компьютером и готовил препараты для пациентов. Также он подписывал бутылки для внутривенных вливаний.

Представитель клиники подтвердил, что руководство уже в курсе ситуации и проводит внутреннее расследование. Инцидент рассматривают как серьезное нарушение правил учреждения.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0