Медсестра была отстранена от работы за то, что проводила ночные смены с парнем

13 января 2026, 13:20

SCMP: в Китае медсестру уволили с работы за ночные смены с парнем

Фото: iStock/sudok1

В Китае медсестра частной больницы столкнулась с проблемами после того, как разрешила своему бойфренду находиться с ней во время ночных дежурств. Об этом пишет South China Morning Post.