Увел за мусорку и съел по частям: дружба 12-летней школьницы с 64-летним канибалом обернулась страшной трагедией

26 июня 2025, 14:20

Фото: iStock/Анатолий Тушенцов

Историй о маньяках множество, чаще всего преступниками становятся мужчины в самом расцвете сил. Однако 64-летний Валерий Полковников из Астрахани нарушил этот стереотип, совершая зверства — грабежи, похищения и преступления против школьниц. Его возраст не помешал ему избегать наказания и продолжать новые преступления. Подробнее, как самый пожилой осужденный на пожизненный срок провернул свое последнее дело и что его к этому подтолкнуло, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Попала в руки к жестокому маньяку Надежда на спасение Поиски по всей стране Прошу тебя вернуться домой Людоед Он не выдержал и убил ее Пожизненное заключение

Попала в руки к жестокому маньяку

Надежда на спасение

Фото: iStock/Wavebreakmedia



Поиски по всей стране

Прошу тебя вернуться домой

«Варечка, моя любимая доченька, прошу тебя вернуться домой. Я очень сильно за тебя переживаю и очень скучаю, ночами не сплю, молюсь, чтоб ты поскорее вернулась», — поделилась она.

Людоед

Фото: iStock/Петр Ткаченко



Он не выдержал и убил ее

Пожизненное заключение