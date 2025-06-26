Увел за мусорку и съел по частям: дружба 12-летней школьницы с 64-летним канибалом обернулась страшной трагедией
Историй о маньяках множество, чаще всего преступниками становятся мужчины в самом расцвете сил. Однако 64-летний Валерий Полковников из Астрахани нарушил этот стереотип, совершая зверства — грабежи, похищения и преступления против школьниц. Его возраст не помешал ему избегать наказания и продолжать новые преступления. Подробнее, как самый пожилой осужденный на пожизненный срок провернул свое последнее дело и что его к этому подтолкнуло, читайте в материале «Радио 1».
Попала в руки к жестокому маньякуВечером 11 ноября 2014 года в Трусовском районе Астрахани 12-летняя Варя Иванова (имя изменено) поссорилась с мамой и, не сдержавшись, хлопнула дверью и ушла. Женщина сначала не придала этому большого значения, решив, что обеим нужно немного побыть в одиночестве, чтобы остыть. Она занималась домашними делами, не замечая, как проходит время.
Когда Варя не вернулась домой к полуночи, её мать начала беспокоиться. Она решила обратиться за помощью к своему сыну, вместе они начали звонить всем друзьям и знакомым девочки, но никто не видел её в тот день. В отчаянии мать Вари выбежала на улицу, чтобы искать дочь. Она обошла весь район, но все её попытки не дали результатов. В то время Варя уже попала в руки к жестокому маньяку.
Надежда на спасениеМать Вари не находила себе места, дождавшись утра следующего дня, она быстро побежала к участковому. Вскоре к поискам подключилась полиция, город начали патрулировать специалисты. Они развешивали листовки с информацией о пропавшей девочке и просили всех, кто что-то знает, немедленно сообщать об этом. Этот метод принес результаты, через несколько дней к участковому пришел мужчина, который видел Варю. Это могло бы сильно помочь следствию и вернуть матери надежду на её спасение.
Оказалось, что председатель СНТ в поселке Морской видел девочку, подходящую под описание. По его словам, Варя шла за руку с каким-то стариком, и он подумал, что это просто дедушка с внучкой.
Увы, сотрудник полиции недооценил значимость слов председателя. Сотни людей — сотрудники правоохранительных органов, пожарные, таксисты и обычные горожане — активно участвовали в поисках пропавшей девочки, обследуя каждый уголок города. Однако, несмотря на усилия, поиски велись не там, где следовало бы.
Люди проверяли чердаки, спускались в подвалы и канализацию, обходили заброшенные дома и лесопилки, но все это не дало результатов — девочка просто пропала.
Поиски по всей странеПроисшествие вызвало большой интерес у людей, каждый хотел помочь правоохранительным органам. Вскоре участковые начали получать множество звонков с разной информацией о том, где может находиться девочка.
Кто-то утверждал, что видел Варю у реки, кто-то говорил, что она заходила в торговый центр. Но каждый раз эти подсказки оказывались ложными. Возможно, именно поэтому в один из вечеров полицейский не обратил внимания на слова председателя СНТ. Некоторые говорили, что видели, как Варя просила деньги у прохожих, чтобы уехать в другой город. Вскоре листовки с ее фотографией и описанием начали распространяться по всей стране.
Прошу тебя вернуться домойМать Вари была готова на все, чтобы вернуть свою дочь. Она уже давно забыла о той ссоре и мечтала вернуться в тот день, когда отпустила Варю на улицу. Поэтому решила написать пост в своих соцсетях, призывая дочку вернуться домой.
«Варечка, моя любимая доченька, прошу тебя вернуться домой. Я очень сильно за тебя переживаю и очень скучаю, ночами не сплю, молюсь, чтоб ты поскорее вернулась», — поделилась она.
Ответа женщина так и не получила. Прошло несколько месяцев, но все усилия следствия оказались безуспешными — Варю не могли найти. Участковые проверяли различные версии, пока одна из них не показалась им наиболее правдоподобной.
ЛюдоедВ это время в СИЗО находился Валерий Полковников, который уже имел судимость за преступления против детей. Когда пропала Варя, он должен был отбывать наказание, но сбежал в Астрахань. Полиция долго не могла его поймать, так как ему удавалось постоянно скрываться, несмотря на то, что он совершал множество преступлений.
Несмотря на свою удачу, в конце концов Полковникова поймали. Он попытался ограбить киоск в Астрахани, надеясь достать еду, но прохожие заметили его и задержали до приезда полиции. Когда следователи обратили внимание на Полковникова в СИЗО и решили с ним поговорить, он сразу признался, что убил Варю.
Он не выдержал и убил ееОказалось, что преступник знал Варю еще до того, как произошла роковая ссора с ее матерью. Летом они случайно встретились на лодочной станции, девочка грустила, а Полковников решил поддержать ее, предложив дружбу. Когда Варя поссорилась с мамой, она обратилась за помощью к своему знакомому. Он сразу откликнулся и предложил отвезти ее к себе на дачу.
На самом деле, Варя оказалась в маленькой палатке в котловане за мусоркой в поселке Морской, выбраться оттуда ей не удалось. Сначала девочка пыталась уговорить Полковникова отпустить ее, но потом, испугавшись, начала угрожать ему полицией. В итоге он не выдержал и убил ее.