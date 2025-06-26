Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в российском регионе
Пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже многоквартирного жилого дома в городе Гусиноозерске в Бурятии. Инцидент произошел накануне, пострадавшую срочно госпитализировали. Об этом сообщила прокуратура республики в своем официальном Telegram-канале.
На данный момент устанавливается степень тяжести полученных ребенком травм. В прокуратуре отметили, что в рамках надзорных мероприятий будет проведена процессуальная проверка для оценки законности правовых решений, связанных с данным инцидентом. При наличии достаточных оснований прокуроры готовы принять соответствующие меры.
Гусиноозерская межрайонная прокуратура держит ситуацию на контроле и будет следить за ходом расследования. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее стало известно, что в Елане мать убила двухмесячную дочку. Согласно предварительной информации, женщину начал раздражать плач ребенка. Она вышла из себя и бросила девочку на диван — малыш скончался на месте от черепно-мозговой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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