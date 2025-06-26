Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в российском регионе

26 июня 2025, 09:28

Пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Гусиноозерске

Фото: iStock/maxim4e4ek

Пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже многоквартирного жилого дома в городе Гусиноозерске в Бурятии. Инцидент произошел накануне, пострадавшую срочно госпитализировали. Об этом сообщила прокуратура республики в своем официальном Telegram-канале.