Полицейские откопали погребённых заживо сатанистами в Ленобласти
Полицейские откопали двух погребённых заживо в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что сатанисты устроили странный культ, в котором замешаны славянские, скандинавские и шаманские верования, в лесу, в Приозёрском районе. Целью было проведение обряда ритуальной смерти с кратковременным захоронением, чтобы ощутить тщетность бытия.
Прервали обряд сотрудники полиции, внезапно появившиеся на месте. В этот момент около костра сидели 13 человек, одетые в простыни и прочие странные одеяния. Ещё двое человек уже были закопаны и ждали прихода богини смерти Хель. Правоохранители оперативно откопали людей и задержали организаторов мракобесия.
Выяснилось, что участие в обряде стоило от шести до девяти тысяч рублей. Перформанс устроили Тимур А. и Екатерина К. В отношении них могут возбудить уголовное дело за создание секты.
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