Подросток напал на женщину и 70 раз ударил её ножом
В селе республики Алтай возбуждено уголовное дело об убийстве. Подросток напал на женщину и до смерти изрезал её ножом. Подробности происшествия сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Инцидент произошёл в селе Усть-Кокса. По данным следвия, 16-летний подросток совершил нападение на 53-летнюю женщину в её квартире. Он нанёс потерпевшей множественные ножевые ранения, а после содеянного скрылся. Спасти женщину не удалось.
Тело погибшей было обнаружено 20 июня в собственной квартире. Следователи зафиксировали более 70 ножевых ранений туловища, верхних конечностей и головы потерпевшей.
Несовершеннолетнего преступника задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.
Ранее сообщалось об убийстве из ревности, где узбек зарезал русскую жену на глазах у дочери.
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