Подросток напал на женщину и 70 раз ударил её ножом

26 июня 2025, 11:27

Подросток изрезал ножом жительницу Алтая в её квартире

Фото: Istock/zoka74

В селе республики Алтай возбуждено уголовное дело об убийстве. Подросток напал на женщину и до смерти изрезал её ножом. Подробности происшествия сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.