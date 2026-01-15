Ужасный взрыв газа в Уссурийске: троих людей спасли из-под завалов
В Уссурийске Приморского края прогремел взрыв газа в частном жилом доме. Об этом пишет РИА Новости.
По информации МЧС, на улице Воровского произошел инцидент, который потряс местных жителей. Спасатели прибыли на место происшествия и извлекли троих человек из-под завалов.
Службы экстренного реагирования сообщили, что пострадавших передали медикам скорой помощи. По предварительным данным, под завалами больше никого нет. Однако горение продолжается в разрушенном здании.
Для ликвидации последствий происшествия работают более 20 спасателей и пять единиц техники. Местные власти призывают жителей соблюдать осторожность и следить за новостями о ситуации.
