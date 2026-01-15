В Саратове задержали подозреваемых в угрозе убийством двум иностранным студентам
В Саратове полиция задержала подозреваемых в угрозе убийством двум иностранным студентам. По информации регионального ГУМВД, правоохранители возбудили три уголовных дела по этому факту, пишет РИА Новости.
Конфликт возник между двумя братьями, учащимися одного из вузов, и группой студентов из другого учебного заведения. Причиной спора стали бытовые разногласия. В ходе выяснения отношений злоумышленники угрожали братьям, используя нож.
Полицейские продолжают расследование и принимают меры для обеспечения безопасности студентов.
Ранее стало известно, что «Архангельскому Чикатило», продолжавшему убивать женщин сидя в тюрьме, отказали в УДО. Он провел 28 лет в тюрьме за 14 убийств женщин.
Читайте также: