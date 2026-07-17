«Собираюсь на охоту»: Увидела на суде и вышла замуж в колонии. Почему 18-летняя девушка выбрала Ильназа Галявиева, который убивал детей?
Ильназ Галявиев, который отбывает пожизненный срок за нападение на казанскую гимназию, зарегистрировал брак в колонии «Чёрный дельфин». Подробнее о нем и его спутнице читайте в материале «Радио 1».
Долгожданная свадьбаЦеремония состоялась 30 июня в ИК-6 в Соль-Илецке Оренбургской области. Именно там Галявиев находится после приговора суда. Девушка рассказала, что впервые увидела будущего мужа на одном из судебных заседаний. Позже она приехала к нему на свидание. Во время одной из встреч они оформили брак.
«Я не знаю, как это объяснить. Общество наверняка воспримет это как дикость. Человек ведь совершил такое преступление. Но я слушаю своё сердце», — сказала она журналистам.
Решение дочери не приняли её близкие. Отец девушки заявил, что считает этот союз неадекватным поступком. По данным СМИ, семья требует расторгнуть брак. Родные также говорили о возможном обращении к психиатрам.
Трагедия в казанской гимназииНападение произошло утром 11 мая 2021 года. В тот день в гимназии шли обычные уроки. До летних каникул оставалось всего несколько недель. В школе прозвучали выстрелы. Затем очевидцы услышали взрыв и крики. Директор через громкую связь призвал педагогов закрыться в кабинетах и забаррикадировать двери. Учителя прятали детей под партами. Школьники ждали помощи в закрытых классах. К зданию быстро приехали родители. Они не знали, что происходит с их сыновьями и дочерьми.
Позже силовики вывели из гимназии худого молодого человека с поднятыми руками. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Он учился в этой школе и хорошо знал её планировку. Жертвами нападения стали девять человек. Погибли семь учеников и две учительницы. Многие дети и сотрудники гимназии получили ранения.
Что известно о подготовке к нападениюСледствие установило, что Галявиев заранее готовился к преступлению. Утром он пришёл к школе и попытался узнать расписание. Вахтёр не пустила бывшего ученика внутрь. После этого он вернулся домой. Молодой человек надел чёрную одежду и маску с надписью «Бог». Он сделал селфи у зеркала и разместил снимок в соцсетях.
С собой Галявиев взял полуавтоматическое ружьё и сумку с самодельным взрывным устройством. Перед уходом он пытался поджечь квартиру. Однако огонь не распространился. На допросе он говорил, что выбрал гимназию почти случайно. По его версии, решающим фактором стало знание здания.
Каким Галявиева помнили знакомыеСемья Галявиевых жила в обычном доме в Казани. Соседи рассказывали, что Ильназ рос спокойным и вежливым ребёнком. Он здоровался со взрослыми и не выделялся среди других школьников. Его отец работал водителем мусоровоза. Мать была кассиром в банке. Знакомые семьи говорили, что родители не отличались религиозностью и старались воспитывать сыновей строго. В школе Ильназ почти ни с кем не дружил. У него был один близкий приятель. Их объединяли компьютерные игры, в том числе шутеры.
После девятого класса он поступил в колледж. Одногруппники называли его тихим человеком и хорошим студентом. По специальным предметам он получал высокие оценки.
При этом в переписках молодой человек вёл себя иначе. Он мог грубо отвечать знакомым и конфликтовать в чатах. В обычной жизни Галявиев оставался замкнутым. В конце 2020 года родители и брат переехали в другую квартиру. Ильназ остался жить один. На следствии он утверждал, что сам добивался этого. Он скандалил дома, громко слушал музыку и хлопал дверями.
В апреле 2021 года он получил разрешение на оружие. Через два дня купил охотничье ружьё. Мать спрашивала сына, для чего ему нужна покупка. Тот ответил, что собирается ходить на охоту.