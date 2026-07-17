17 июля 2026, 03:18

Фото: iStock/Scharfsinn86

Ильназ Галявиев, который отбывает пожизненный срок за нападение на казанскую гимназию, зарегистрировал брак в колонии «Чёрный дельфин». Подробнее о нем и его спутнице читайте в материале «Радио 1».





Содержание Долгожданная свадьба Трагедия в казанской гимназии Что известно о подготовке к нападению Каким Галявиева помнили знакомые Какой срок получил Ильназ Галявиев

Долгожданная свадьба

«Я не знаю, как это объяснить. Общество наверняка воспримет это как дикость. Человек ведь совершил такое преступление. Но я слушаю своё сердце», — сказала она журналистам.

Трагедия в казанской гимназии

Что известно о подготовке к нападению

Фото: iStock/hxdbzxy

Каким Галявиева помнили знакомые

Какой срок получил Ильназ Галявиев